Les contaminations au coronavirus sont en hausse

"Fermer les frontières n'est pas la solution"

Du côté de Liège, Fabienne a un avis contraire : "Je pense qu’il faut attendre plutôt que de réagir tout de suite. Je vois bien qu’ailleurs tout fonctionne normalement avec des restrictions strictes et parfois bien plus sévères qu’en Belgique. Je me trouve actuellement dans ma résidence secondaire en Espagne et tous les magasins sont ouverts, on ne se bouscule pas et le port du masque est obligatoire à partir du moment où on sort de son habitation. Tout se passe très bien et je ne me sens pas mal en Espagne, alors que cela me fait peur en Belgique. Fermer les frontières n'est pas la solution : on se fait quand même tester avant de partir, au retour de vacances et encore 7 jours après."