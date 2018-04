Les consultations médicales via une webcam : dangereux?

Y a-t-il un danger avec le projet évoqué en ce moment par la ministre de la Santé et les professionnels du secteur : la télémédecine… Donc des consultations médicales par webcam ?

Si la télésurveillance de patients cardiaques est déjà en test en Belgique, dans la DH, on découvre que la ministre de la Santé se penche actuellement sur un dossier qui existe déjà en France, les consultations médicales par webcams. Le projet est actuellement à l’étude permettrait de développer la télémédecine en Belgique. Y a-t-il un danger à ce qu’un médecin effectue une consultation par webcam ?

Jacques de Toeuf, vice-président de l’Association belge des syndicats médicaux (Absym) : "En soi, c'est une possibilité qui s'ajoute à celle qui existe, ça évite peut-être un certain nombre de déplacements mais il ne faut pas attendre de cela plus que ce que ça peut apporter. C'est-à-dire que dans une consultation face à face avec un patient, il y a la partie dialogue-discussion-interrogatoire qui est la découverte de symptômes ou de plaintes et de conseil et d'évaluation visuelle du patient. Ce qui manque évidemment dans les consultations via webcam, c'est l'examen physique et réel (palpations, etc.), ça il n'y a pas moyen au travers de moyens électroniques. Donc je suis très favorable à ce genre de technique quand il s'agit par exemple de consultations de suivi d'un patient mais quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, je crois qu'il vaut mieux le voir pour l'examiner, cela fait quand même partie de la base médicale. Je crois que si consultation via webcam il y a, c'est alors au médecin et au patient de se mettre d'accord sur le fait d'aller au-delà, c'est-à-dire d'une rencontre physique et de faire un réel examen au cabinet médical parce qu'il manquerait un élément pour l'approche du diagnostic ou du suivi d'une lésion donc c'est une question individuelle."

Jacques de Toeuf est donc favorable aux consultations médicales via une webcam mais uniquement dans certains cas : " En dermatologie par exemple, ça se fait déjà dans certains pays, ça permet d'avoir des consultations sans devoir se déplacer... Et dans la situation qu'on connaît pour la mobilité en Belgique, ce n'est pas idiot! Donc oui, je suis assez partisan de cela! Mais il faut que le public soit bien conscient que parfois, ça ne peut être qu'une partie d'un contact avec un médecin qui doit être suivi d'une présence physique au cabinet médical."

Enfin, il conclut en soulignant que le prix devrait rester le même qu'une consultation au cabinet médical même si la question doit encore être étudiée au cabinet de la ministre de la Santé : " C'est la même chose qu'une consultation au cabinet, ça prend le même temps! On n'a pas encore réfléchi au détail du prix mais à mon sens, s'il faut se connecter et se mettre en place, ça prend le même temps. Vous ne pouvez pas, en tant que médecin, faire une consultation par webcam pendant que vous vérifiez la cuisson de votre soupe... Ce n'est pas possible!"

Il faudra cependant encore patienter pour savoir si le projet prendra forme en Belgique...