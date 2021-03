Les chauffeurs Uber mis à l’arrêt : pas de place pour d’autres chauffeurs que les taxis ?

Georges, un auditeur originaire de Liège, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je suis chauffeur de taxi et pour moi, ce n’est pas possible de travailler côte à côte avec Uber car ils ne respectent pas la loi, c’est complètement déloyal. De plus, les tarifs des taxis ne sont pas trop élevés, c’est Uber qui est trop bon marché. Mais le problème, ce n’est pas à la tarification. C’est que toutes ces personnes qui travaillent avec leurs véhicules s’endettent avec des leasings et c’est à perte. Pour moi, chauffeur de taxi est un vrai métier, Uber non."