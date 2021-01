Les Belges font des kilomètres pour se faire coiffer en France

Je crains que mes clients ne reviennent plus car ils se coupent les cheveux eux-mêmes, et donc je préfère encore qu’ils aillent en France, car je sais qu’ils reviendront chez moi plus tard."

"Il y a un réel besoin de rouvrir"

Catherine, à Beaumont, est également coiffeuse et inquiète que sa clientèle ne revienne pas : " Mes clientes achètent des shampoings colorants dans les grandes surfaces. Elles ne reviendront plus en salon pour faire leur teinture. Je ne comprends pas pourquoi on n’autorise pas les coiffeurs à prendre un client toutes les demi-heures par exemple. Lorsqu’on va faire des courses, on peut rester 30 minutes dans le magasin et tout toucher. C’est nettement plus dangereux qu’un salon de coiffure. De plus, il y a un réel besoin de rouvrir, autant pour le bien-être que pour le moral des gens. Je ne veux pas que les frontières ferment, j’aimerais juste qu’on me laisse travailler."