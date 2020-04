Léo de La Louvière à propos des longues files aux drive-in : "Il faut penser au plaisir des gens !"

À l’ouverture des magasins de bricolage et des jardineries ce week-end, et hier de certains drive-in, les mêmes images de longues files se répètent à chaque fois. Pour éviter la cohue à chaque ouverture, faut-il synchroniser toutes les reprises d’activité ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission...

Leo : "plaisir de chacun - © Ziga Plahutar - Getty Images

"Il faut tout rouvrir en même temps !" Leo, un auditeur originaire de La Louvière, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Il y avait de la file mais ça allait assez vite. En plus, les menus sont restreints, on ne peut pas choisir ce qu'on veut donc le choix est vite fait et c'est assez rapide. Ce genre de chose, c'est aussi le bien-être des gens... Il faut penser au plaisir des gens ; on ne peut pas leur retirer ce plaisir alors que nous sommes déjà confinés !" Il faut que tout reprenne en même temps avec des règles strictes. Léo poursuit et conclut : "Si vous voulez que les gens continuent à respecter le confinement, il suffit de tout rouvrir, d'imposer le port du masque/de gants, de mettre en place des distances de sécurité et que la police inflige des amendes ! Il faut que tout reprenne en même temps avec des règles strictes !"

Leo : "plaisir de chacun - © ftwitty - Getty Images

"Ce n'était pas essentiel de se rendre au McDo !" Direction le Borinage, où Viviane n'est pas du tout du même avis : "Ce genre de chose m'inquiète... Ce sont des gens irresponsables ! Ils ne respectent rien et se rassemblent dans des files, à plusieurs dans un véhicule, je ne comprends pas ça! Je vis seule avec mon mari et quand on se déplace en voiture, je vais sur le siège arrière. Nous avons des travaux à faire, nous avons besoin de matériaux et devons nous rendre au Brico mais on n'y va pas pour autant ! Parce que les gens sont inconscients, ils ne font attention à rien et nous frôlent lors de nos déplacements. Il ne faut pas tout rouvrir en même temps, il faut y aller très doucement et très prudemment. Et je le répète : ce n'était pas essentiel de se rendre au McDo."

Leo : "plaisir de chacun - © ERIC LALMAND - BELGA

"La bêtise humaine, on ne sait pas la régler !" Enfin, Béatrice est intervenue depuis Seraing : "Il ne faut pas une synchronisation des réouvertures mais je n'ai pas non plus de solution toute faite... Il faut juste que les gens soient plus raisonnables et conscients et qu'ils arrêtent de se découvrir des passions pour la course ou le bricolage ! Mais bon la bêtise humaine, on ne sait pas la régler ! Je ne dis pas qu'on ne peut pas rouvrir au fur et à mesure mais il faut absolument que les gens respectent les règles et fassent preuve de bon sens une bonne fois pour toutes !" Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et vous donnons RDV du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et la Une pour trois nouveaux débats.