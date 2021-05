Le test PCR doit-il être offert pour partir à l’étranger ?

Du côté de La Louvière, Josué nous partage son expérience : "Le test devrait être gratuit. Il y a deux semaines, je suis parti en Espagne avec mon épouse. Nous avons fait une escale aux Pays-Bas et nous avons donc dû rendre un test de moins de 72 heures. Le test en Belgique nous a coûté 47 euros chacun. Au retour, nous avons payé 105 euros chacun en Espagne."

Je ne comprends pas pourquoi les prix sont différents selon le pays

"De plus, je me mets à la place d’une famille nombreuse et je me demande quel sera le budget vacances. Si on ne le rend pas gratuit, il faudrait au moins diminuer le prix du test : 5 à 10 euros maximum."