Le silence des autorités face aux chiffres du coronavirus : compréhensible ou il y a urgence ?

"Ce serait bien de reconfiner durant 15 jours"

Jean-Claude, un auditeur originaire de Seraing, en province de Liège, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Il y a vraiment urgence, il faut écouter Mr. Van Laethem, il sait ce qu'il dit donc il faut agir. Ce serait bien de reconfiner la population durant 15 jours pour voir si les chiffres baissent ou pas. Peu de gens respectent les mesures, ça fait des mois que ça dure ! J'ai perdu ma maman du coronavirus, je sais de quoi je parle... Selon moi, à peine 30% des gens respectent les mesures ! Déjà pendant le confinement, les gens se baladaient comme si de rien n'était, et aujourd'hui, il y a toujours ce non-respect des mesures barrières : on ne porte pas de masque, on se donne la main ou on se fait la bise, etc. Alors peut-être que la population est lassée mais il faut faire respecter la loi et mettre des amendes en cas d'infraction !"

Il faut que le gouvernement communique de nouvelles mesures dans 3 jours max !

Selon Jean-Claude, la catastrophe est imminente et le gouvernement doit réagir endéans les trois jours : "Je souhaiterais que le commissaire Covid qui a été nommé réagisse le plus vite possible, sinon je ne donne pas trois semaines avant qu'on ait des centaines de morts ! Il faut que le gouvernement communique de nouvelles mesures dans les 2 ou 3 jours maximum, sinon ça va être une catastrophe dans le pays!"