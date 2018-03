Le self-défense pour lutter contre le harcèlement... C'est vraiment efficace ?

Pour lutter contre le harcèlement en rue, une association carolo prône le self-défense verbal et conseille de regarder l’harceleur dans les yeux et de dire " Stop ", de répéter en boucle " C’est du harcèlement, c’est du harcèlement… " Le self-défense verbal est-il vraiment efficace ?

C’est à lire dans les colonnes de la Nouvelle Gazette, l’association Vie Féminine Charleroi-Thuin va proposer des ateliers pour apprendre le self-défense verbal pour se débarrasser d’un harceleur de rue. Parmi les conseils, regarder dans les yeux l’harceleur et lui dire " Stop ". Répéter en boucle " C’est du harcèlement, c’est du harcèlement " ou encore taper sur des voitures pour déclencher des alarmes. Le self-défense verbal est-il vraiment efficace ?

Pauline Legros, animatrice Jeunes Femmes pour Vie Féminine Charleroi-Thuin : " La position que l’on adopte dans l’espace public est très importante. Le fait de se tenir droite, d’oser prendre sa place dans l’espace public peut montrer qu’on n’a pas peur. Je ne dis pas que ça va arrêter un harceleur. Mais le fait de se replier sur soi, de rire nerveusement… peut faire en sorte que la domination s’installe et qu’on se sente coincé. Moi je conseille de se tenir droite, de regarder la personne dans les yeux et de lui dire " Stop ". "

Pauline Legros insiste, ce sont des techniques qui ne doivent pas remplacer l’instinct : " Si je suis à l’arrêt de bus et qu’on me demande un numéro et que je réponds : " C’est du harcèlement, c’est du harcèlement, c’est du harcèlement… Arrêtez ! ", on peut oser espérer que la personne va se dire : " Elle est folle, je lâche l’affaire. Ça ne va jamais marcher ". Mais ce n’est pas une formule magique qui va marcher par excellence. On a un système d’alarme à l’intérieur et c’est important de sentir à quel moment il faut réagir. On leur dit que c’est à elles de sentir les choses. Si vous pensez que prendre la fuite est la meilleure solution, alors prenez la fuite ! L’idée du self-défense c’est de se mettre en sécurité, ce n’est pas d’apprendre la vie au harceleur ou de les éduquer ou œil pour œil, dent pour dent. "

Depuis que la formation est donnée, Vie Féminine Charleroi-Thuin a déjà reçu des retours positifs : " On nous dit par exemple : " Au vu des techniques que j’ai apprises, je me sens plus en sécurité ". Parfois, quand on est harcelée dans l’espace publique, on ne sait pas du tout quoi répondre. Le fait d’envisager des stratégies à l’avance permet de les mettre en place sur le moment. Ce sont des petites choses qui font qu’on se sent plus en sécurité. "