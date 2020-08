Le roman "Les dix petits nègres" rebaptisé : "Nécessaire car le mot nègre est blessant" d'après Giselle de La Louvière

L’arrière-petit-fils d’Agatha Christie a décidé de changer le titre du célèbre roman " Les dix petits nègres " en " Ils étaient dix ". Il juge l’ancien titre offensant et raciste. Si l’histoire ne changera pas, le mot " nègre ", présent à 74 reprises dans le livre, sera modifié. L’île du Nègre où se déroule l’histoire devient l’île du Soldat. C’est important d’adapter un titre comme celui-là ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

Giselle, une auditrice originaire de La Louvière, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Pour moi, c'était très important de changer le titre de ce roman parce qu'il me semble qu'on mélange noir et nègre. Si on avait appelé ça "Les dix petits noirs", ça ne m'aurait absolument pas dérangée ! Je suis noire et pour comprendre notre position, il faut savoir que le mot "nègre" dans son contexte historique, signifiait un esclave noir qu'on achetait à l'époque donc c'est une insulte ; le terme "nègre" n'équivaut pas à "noir", point à la ligne ! Il n'y a pas à discuter à ce sujet." Il ne faut pas supprimer ce terme de notre vocabulaire mais expliquer que c'est une insulte! Giselle poursuit sur sa lancée et souligne "qu'on n'efface pas l'histoire, ce n'est pas ça dont il est question ! Mais comment voulez-vous apprendre aux jeunes à vivre avec des gens d'origines différentes si on leur apprend à dire "nègre" plutôt que "noir"?! Il faut expliquer qu'il s'agit d'une insulte et non pas supprimer ce mot du dictionnaire. J'explique la même chose à mes enfants. Quand on me dit "noire", c’est normal, c'est ce que je suis, mais si on me dit "négresse", alors c'est une insulte, c'est évident et ce mot est évidemment blessant..."

"Modifier le titre n'a aucun sens" Direction Perwez à présent, où Linda n'est pas du même avis que Giselle : "J'ai lu ce livre et je trouve que modifier ce titre n'a aucun sens... Il manque quelque chose au titre pour comprendre l’histoire. C'est comme si on supprimait le mot "nain" au titre du dessin animé "Les sept nains" parce que ça offense les gens de petite taille. C'est comme la polémique du Père Fouettard, ça n'a pas de sens ; on veut le supprimé sous prétexte qu'il est noir alors qu'il ne l'est pas ! Il a simplement de la suie sur lui parce qu'il passe par la cheminée pour aider Saint-Nicolas! Dans le contexte de ce livre, le mot "nègre" n'est pas offensant ! Je verrais un homme de couleur et je lui dirais : "sale nègre", là ce serait du racisme ! Il faut arrêter de vouloir changer notre histoire, nos traditions, je ne suis pas d'accord avec ça, tout dépend des circonstances ! Mais on ne peut pas bannir le mot "nègre" de notre vocabulaire pour autant!"

"C'est du politiquement correct" Enfin du côté de Court-Saint-Etienne, Eric précise qu'il est noir et pourtant pas d'accord avec cette modification : "Chaque histoire a son contexte et ça ne sert à rien de changer les choses. Ce changement de nom, ce déboulonnage de statues, juste pour la cause noire ou les minorités, je pense que c'est un faux débat, du politiquement correct ! Et je pense sincèrement que ça peut même être un peu commercial... car le mot nègre est devenu péjoratif. Le débat n'est pas là, le mal est fait et pour le réparer, on doit juste avoir une mémoire collective et un devoir collectif. Il ne faut pas supprimer le mot pour autant, c'est nous qui devons mieux éduquer nos enfants et ils peuvent grandir avec ce mot-là si les choses sont correctement expliquées."