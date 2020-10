Le professeur Gala désavoué par son employeur : peut-on entendre tous les avis concernant le coronavirus ? 

Véronique , une auditrice originaire des Bons Villers , dans le Hainaut, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je pense que ce serait bien que les experts soient unanimes, qu'ils se concertent et ne nous donnent qu'une seule marche à suivre... Parce qu'en fait, ce qu'il s'est passé avec le Professeur Gala - et je m'insurgeais à chaque fois que je le voyais sur les plateaux télé - c'est qu'il minimisait les choses et donc les citoyens avides de retrouver leur liberté l'ont écouté... Or, on l'a suffisamment répété - contrairement à lui - le masque est utile et protège l'autre. Et personnellement, je préfère écouter des experts du style de Mr. Van Ranst qui est très alarmiste, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir ! Le débat entre les différents experts doit se passer en coulisse et face aux citoyens, le discours doit être unanime !"

"Il faut éviter de se focaliser sur certains avis..."

Du côté d'Arlon, dans la province de Luxembourg, Emile témoigne : "On peut entendre tous les avis, certes, mais il faut éviter de se focaliser sur certains d'entre eux. Ici, on est clairement face à quelqu'un qui a une opinion minoritaire mais qui a l’opportunité de relayer son avis vu sa position dans les sphères scientifiques. Maintenant, on est face à une population qui a beaucoup de mal à accepter de nouvelles mesures et on a systématiquement une voix dissonante... En plus, on parle de débat scientifique mais personnellement, je n'ai jamais entendu ce monsieur avancer un argument scientifique... Il construit son personnage médiatique de contestataire mais c'est tout."

Ce professeur devrait faire un pas de côté plutôt que de continuer à tenir ce genre de propos...

Pour Emile, il faut arrêter de se voiler la face et de minimiser les faits : "Les statistiques et les chiffres sont là et le montrent : nous vivons une deuxième vague ! Donc ce monsieur ne peut pas dire qu'on n'y est pas encore et que ce n'est pas si grave que ça! Il suffit d'aller dans les hôpitaux pour voir ce qu'il se passe en soins intensifs ! Ce professeur devrait faire un pas de côté plutôt que de continuer à tenir ce genre de propos..."