Le pass sanitaire à Bruxelles dès le 1er octobre, selon Alexandre : "il faut l'accepter pour revivre"

Dès le 1er octobre, vous devrez montrer votre pass sanitaire pour aller au restaurant à Bruxelles. Hier, un accord est intervenu entre le Fédéral, les Régions et les Communautés pour définir le cadre d’utilisation du Covid Safe Ticket. Seule la Région bruxelloise le demandera à partir du 1er octobre dans différents secteurs comme l’Horeca, les salles de sport ou les discothèques. Le pass s’obtient avec la double vaccination, un test PCR négatif ou un certificat de rétablissement de Covid.

Alexandre, un auditeur originaire de Charleroi, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je trouve que c’est une très bonne nouvelle. Mon épouse et moi étions contre à la base contre le vaccin. Fin mars, j’ai perdu ma maman du Covid et j’ai été testé positif deux jours après son entrée à l’hôpital. J’ai failli perdre la vie et je suis toujours en incapacité de travail. Le virus s’est attaqué à mes organes, j’ai été très mal pendant 12 jours."

Je trouve qu’il n’y a rien d’injuste à imposer le pass sanitaire

"Je pense qu’il faudrait élargir l’obligation de ce pass à l’entièreté de la Belgique, et je suis persuadé que c’est ce qu’il va se passer. C’est une bonne chose, il faut l’accepter pour pouvoir revivre."