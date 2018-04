Le parti Islam fait polémique depuis quelques jours… Est-ce qu'il vous dérange ?

Les propos du fondateur du parti Islam font beaucoup de bruit depuis quelques jours… Séparation des transports en commun pour les hommes et les femmes, d’office un homme en tête de liste lors des élections… Ce parti vous dérange-t-il ?

Depuis que le fondateur du parti Islam s’est exprimé dans la presse, il y a eu plusieurs réactions, entre autres de la N-VA avec un tweet de Theo Francken dénonçant des loups déguisés en agneaux. Le parti Islam existe depuis 2012 et a pour objectif, à terme, l’instauration de la Charia et d’un État islamique en Belgique. Au cœur du débat ; la proposition de séparer les hommes et les femmes dans les transports en commun ou encore l’impossibilité de présenter une femme en tête de liste car l’homme est devant la femme comme ça elle se sent en sécurité… Ce parti vous dérange-t-il ?

Pascal Delwit, politologue à l'ULB : " À priori, en Belgique, il n'y a pas la possibilité d'interdire un parti comme c'est le cas par exemple en Allemagne ou aux Pays-Bas. Il n'existe pas un cadre légal qui fixe des frontières à ce que peut ou ne peut pas dire un parti politique. Nous n'avons pas cela en Belgique. Cela ne veut pas dire qu'un acteur individuel, qu'un président de parti ou même qu'un parti en lui-même puisse dire n'importe quoi. Il y a un cadre légal qui empêche un certains nombre de propos. Par exemple, vous ne pouvez pas tenir de propos négationnistes sur la Shoah pendant la guerre 40-45, vous ne pouvez pas tenir des propos racistes ou antisémites. Mais ça ne peut pas déboucher sur l'interdiction d'un parti. Le parti peut outrepasser des règles ainsi que les acteurs mais ça ne peut pas déboucher sur son interdiction. À titre d'exemple, en 2003, trois ASBL du Vlaamse Blok ont été condamnées sur base de la loi contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme mais ça n'a pas engendré sa condamnation puisqu'il a d'ailleurs été renommé Vlaamse Belang par la suite ".

Pour Pascal Delwit, il s'agit d'un débat compliqué : " La difficulté est d'établir ce qui est liberticide ou pas. C'est-à-dire, jusqu'à quel point on accepte qu'une organisation mette en cause des choses qui semblent convenues. Ici, il peut s'agir de l'égalité hommes-femmes mais ça peut aussi être l'évolution du régime. En réalité, c'est difficile de déterminer ce qui est du registre de l'interdiction et ce qui est du registre de l'autorisé. Et ce, quand bien même si c'est loin des opinions de la majorité des citoyens ". Mais pour le politologue, il n'y aucune crainte à avoir à l'égard du parti : " On a observé aux élections communales de 2012 et aux élections de 2014 que le parti avait un succès très relatif. Après, il est vraisemblable que toute la campagne de presse et celle sur les réseaux sociaux qui ont entouré les déclarations de son président vont peut-être amener des personnes qui se sentent opprimées ou oppressées à voter pour celui-ci. Cela dit, je pense que sa possibilité d'obtenir de bons résultats est tout de même très faible ".