Le parquet de Bruxelles classe-t-il trop de dossiers sans suite ?

Par manque de moyens et de temps, tous les dossiers de vols simples, vols à l’étalage, menaces et harcèlement seraient classés sans suite par le parquet de Bruxelles durant deux mois. Classer sans suite pour désengorger le parquet, ça vous va ? C’est une info du journal l’Echo qui s’appuie sur plusieurs sources judiciaires. 1700 dossiers ouverts pour vols simples, vols à l’étalage, menaces et harcèlement ont déjà été classés sans suite sans avoir été ouverts par manque de moyens et de temps. Consigne aurait été donnée aux substituts du procureur de pratiquer de la sorte durant un ou deux mois encore. Vols simples, vols à l’étalage, menaces et harcèlement classés sans suite pour désengorger le parquet, ça vous va ?

Augmentation de 50% du taux de poursuites Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles : "Je pense que généraliser ce propos est tout à fait contraire à la réalité... Premièrement, au niveau du parquet de Bruxelles, en quatre ans, il y a eu une augmentation de 50% du taux de poursuites ce qui équivaut donc à une diminution du même taux de classement sans suite et que tout est fait pour aller dans ce sens et continuer dans cette voie. Deuxièmement, au niveau de Bruxelles, il y a toute une politique liée au flagrant délit, à savoir des poursuites et il y a une audience tous les quinze jours devant le tribunal correctionnel pour pouvoir notamment répondre à des cas de vols en flagrant délit et cette poursuite se fait dans les deux mois après l'interpellation. Pareil au niveau de citations via les zones de police où le procureur du Roi envoie une citation à la zone de police qui a interpellé l'individu suspecté de vol et qui doit comparaître. Donc venir dire en chapeau d'un article que tous les vols et harcèlements ne sont pas poursuivis, ce n'est pas le cas !"

"1700 ? Je ne peux pas confirmer ce chiffre!" Denis Goeman persiste et signe; il faut retenir le positif et les avancées dans les poursuites et non pas déclarer dans un article que 1700 dossiers sont restés sans suite : "Le chiffre que moi je retiens et qui est vérifiable sur base d'un rapport annuel accessible, c'est qu'entre 2014 et 2018, il y a une augmentation de 50% du taux de poursuites donc de réponses pénales. Pour le reste, quand on classe un dossier sans suite, il y a forcément des raisons : soit un auteur n'est pas identifié, soit il n'y a pas de preuves suffisantes, soit parce que ce n'est pas une priorité, ça c'est possible aussi. Mais il y a toujours une raison!" Enfin, concernant ce chiffre exorbitant dénoncé par le journal L'Echo, le porte-parole du parquet de Bruxelles conclut : "Je ne peux pas confirmer ce chiffre ! Je n'ai pas cet élément-là. Mais je peux vous dire que de façon hebdomadaire, des gens sont convoqués pour des poursuites lorsqu'il y a des interpellations en flagrant délit."