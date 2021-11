Le monde politique doit-il plus faire confiance aux experts ?

Les gouverneurs et les experts mettent la pression au fédéral pour plus de mesures, plus claires et nationales. Les gouverneurs des différentes provinces du pays se sont réunis hier pour discuter de la situation sanitaire, alors que certains d’entre eux prenaient des mesures ou diffusaient des conseils, il en est ressorti qu’ils attendent des décisions claires du fédéral. De leur côté, les experts rappellent qu’ils préconisent des mesures plus fortes que celles appliquées actuellement et qu’il est nécessaire de rapidement organiser un Comité de concertation.

Nicole, une auditrice de Dinant, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je respecte les gestes barrières dans la mesure du possible, je porte le masque et j’ai fait ma 3e dose. Je ne veux plus être confinée. Je ne veux plus me priver de mes activités. Je pense qu’on a fait tout ce qu’on pouvait, maintenant il faut vivre avec. On doit motiver les gens à rester chez eux s’ils sont malades, sinon on va tout fermer de nouveau. Il faut de la pédagogie. "