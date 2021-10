Le Covid Safe Ticket peut-il vraiment fonctionner ?

Le Covid Safe Ticket, ça peut vraiment fonctionner ? C ’est la q uestion que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Dès le 1er novembre le Covid Safe Ticket sera étendu à tout le pays. Déjà en application à Bruxelles et prévu en Wallonie, c’est finalement dans tout le pays que le Covid Safe Ticket sera réclamé dès le 1er novembre pour avoir accès aux restaurants, salles de sport, événements, etc. Dans les bars, il est nécessaire aussi, mais la Dh s’est rendue dans un quartier festif de la capitale où il n’est parfois tout simplement pas contrôlé. Dans certains cas où il l’est, l’identité n’est pas vérifiée, permettant d’utiliser les QR code de quelqu’un d’autre.

Patricia, une auditrice originaire d’Evere, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "J’ai testé trois établissements différents sur Bruxelles et j’ai été surprise de la façon dont ils procèdent pour contrôler le Covid Safe Ticket. La plupart des établissements laissent entrer le client, prennent la commande et demandent ensuite le pass, quand ils y pensent."

À la table voisine, une jeune fille a été contrôlée après avoir reçu sa boisson

"Elle n’était pas en ordre, on lui a demandé de partir. Le cafetier n’a rien perdu car la commande était déjà passée. Dans un autre restaurant, on ne m’a jamais demandé le CST et sur le temps où j’étais présente, je n’ai vu aucun contrôle. Je pense que ce n’est pas fait car ça ennuie les restaurateurs, tout simplement."