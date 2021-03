Un habitant de Quaregnon est agacé par le coq de sa voisine qui le réveille tous les matins à 5h, il fait appel à un avocat pour régler le problème. Dans les éditions de Sudpresse, on apprend qu’un homme qui souffre de problèmes de santé est épuisé par le chant du coq de sa voisine qui le réveille à l’aube. Son avocat réclame une astreinte de 250€ par jour si aucun accord n’est trouvé devant le juge de paix. La propriétaire de l’animal explique que son coq ne chante que 3 fois le matin et 3 fois l’après-midi et que personne à part lui ne s’en plaint. Le coq qui chante à 5h du matin, c’est insupportable ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"La nuit, c’est insupportable"

Carine, une auditrice originaire de Soignies, dans la province de Hainaut, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je vis depuis 37 ans dans une maison mitoyenne en agglomération, ce n’est pas la campagne. Depuis environ 2 ans, des personnes se sont installées un peu plus loin dans la rue et ont pris un coq et des poules. Le coq ne chante pas à 5h. Il chante à 23h, à minuit, à 1h, … Il chante tout le temps La journée, d’accord, mais la nuit c’est insupportable. Je suis directement allée trouver la propriétaire qui m’a dit que s’il chante, c’est parce que les voisins allument les lumières pendant la nuit. Elle m’a dit que ça l’ennuie aussi et qu’elle pourrait porter plainte contre les voisins pour le bien-être de son animal. C’est impossible de discuter avec elle. J’ai aussi fait appel à l’agent de quartier, mais il n’a pas réussi non plus à la raisonner. J’aime les animaux, mais lorsqu’on habite en ville, on accepte les nuisances sonores de la ville. Et quand on habite à la campagne, il faut s’attendre à avoir les nuisances sonores de la campagne."

"Rien de plus agréable que le chant d’un coq"

Le débat se clôture avec Frédérique de Sombreffe, dans la province de Namur : "Je trouve ça très triste de devoir passer par une plainte pour un coq qui chante. Pour moi il n'y a rien de plus agréable que le chant d'un coq lorsqu'on habite à la campagne. J'ai vécu à côté d'un petit élevage de coqs et d'animaux de basse-cour qui faisaient beaucoup de bruit. Je trouvais ça vraiment bien pour les enfants qui pouvaient découvrir les animaux. Je dormais même avec la fenêtre ouverte car ça m'apaisait. Je me réveillais parfois, mais je sais que ce n'était pas à cause du chant des coqs que mon sommeil était perturbé. Je peux comprendre que ce monsieur a des problèmes de santé, mais s'il se sent fatigué, ce n'est pas de la faute du coq. Et s'il a des doubles vitrages, il ne devrait pas l'entendre ou alors, il fait vraiment une fixette là-dessus."