Le CDJ a constaté un défaut de responsabilité sociale dans la question d'ouverture et dans la gestion d'un débat sur la sécurité routière organisé dans le cadre de l'émission " C'est vous qui le dites " (Vivacité)

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 17 octobre 2018 qu’un débat sur la sécurité routière organisé dans le cadre de l’émission de radio interactive " C’est vous qui le dites " (Vivacité) n’avait pas porté une attention suffisante aux éventuelles répercussions de la diffusion de ce sujet d’information sur les personnes victimes directes ou indirectes des faits. Bien que soulignant l’intérêt général du sujet et la liberté de choix du média de débattre de celui-ci dans le cadre d’une libre antenne, le CDJ a considéré qu’au vu du contexte – un accident tragique dont des détails étaient régulièrement rappelés en cours d’émission (lieu, prénom de la victime, origine de la troupe scoute, voitures en cause) –, la formulation binaire et donc provocante de la question d’ouverture, dont le sens était de surcroît particulièrement ambigu, et la discussion qui s’en était suivie, menée sans précaution particulière à l’égard des victimes, n’avaient pas respecté le préambule (responsabilité sociale) ainsi que les art. 27 (attention aux droits des victimes) et 26 (intrusion dans la douleur des personnes) du Code de déontologie journalistique. Le Conseil n’a par contre pas retenu les griefs relatifs à la scénarisation et à l’atteinte à la dignité humaine.



