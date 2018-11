Le CDJ a constaté un défaut de prudence et de responsabilité sociale dans une émission interactive de Vivacité consacrée aux personnes transgenres

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 17 octobre 2018 qu’une émission de radiointeractive de Vivacité qui consacrait un débat à la proposition de révision de la loi sur le changementd’état civil des personnes transgenres avait manqué de responsabilité sociale parce que certains despropos tenus sur antenne n’avaient pas été recadrés ni mis en perspective par l’animateur du débat. Le Conseil a en effet estimé qu’en l’absence d’expert, il revenait à l’animateur de gérer et maîtriser les échanges de manière à ce qu’ils restent informatifs. Le CDJ a par ailleurs estimé que si les opinions émises par une journaliste en studio étaient libres et ne se confondaient pas avec les faits, cette journaliste aurait dû cependant faire preuve de prudence et de responsabilité sociale dans le choix des mots et des expressions utilisés, et mentionner qu’elle n’avait aucune connaissance particulière dusujet. Dans son avis, le CDJ a également considéré qu’à défaut d’avoir été recadrés, les propos émis sans connaissance du sujet avaient contribué, même involontairement, à perpétuer des clichés et renforcer des préjugés à l’égard des personnes trans*.

L’avis complet du CDJ peut être consulté ici.