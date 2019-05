Le CDJ a constaté que Vivacité a manqué de responsabilité sociale en omettant de documenter brièvement le fond de la problématique dans le lancement d'1 débat consacré à 1 polémique autour de propos relatifs à la possibilité de jouir pendant un viol

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 24 avril 2019 que l’émission " C’est vous qui le dites " (Vivacité / RTBF) qui avait invité ses auditeurs à répliquer à des propos polémiques sur le viol n’avait pas respecté, dans l’énoncé de la question qui lançait le débat, le préambule (responsabilité sociale) ainsi que les art. 3 (omission d’information) et 4 (prudence) du Code de déontologie journalistique. Si le CDJ a souligné la liberté, pour le média, d’organiser un débat avec ses auditeurs sur cette question devenue d’intérêt général en raison de sa médiatisation préalable, et s’il a constaté que dans son ensemble l’émission ne pouvait objectivement paraître avoir pour intention de minimiser ou banaliser le viol, ni porter atteinte à la dignité humaine, il a cependant relevé que le média n’avait pas pris suffisamment la mesure de la gravité du sujet et de son impact prévisible sur le public dans la formulation de la question qui invitait les auditeurs à réagir. Le CDJ a en effet relevé qu’à la manière du titre d’un article en presse écrite, un tel lancement constitue un élément d’information à part entière soumis aux règles de déontologie journalistique. En l’occurrence, il a constaté qu’en omettant d’accompagner la question d’un bref éclairage documenté sur la réalité et la complexité du phénomène mis en avant dans les propos soumis à discussion et d’un avertissement préalable sur le caractère criminel du viol, il n’a pas permis aux auditeurs d’en prendre la totale mesure. Dans son avis, le CDJ a salué les mesures prises d’initiative par le média à la suite des plaintes, rappelant qu’il est tout à l’honneur des journalistes et des médias de reconnaître leurs erreurs et de veiller à ce qu’elles ne se répètent plus de manière à renforcer la confiance qui les lie au public.

L’avis complet du CDJ peut être consulté ici.