Le CDJ a constaté qu'un photomontage diffusé dans le cadre de l'émission " C'est vous qui le dites " (Vivacité / La Une) n'avait pas été signalé au public, au risque de l'induire en erreur

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 12 septembre 2018 que la RTBF n’avait pas indiqué au public qu’une photographie diffusée dans le cadre d’un débat de l’émission " C’est vous qui le dites " (Vivacité / La Une) consacré à la compatibilité entre statut de chômeur et activité de DJ avait été modifiée sans que cela ne soit indiqué aux spectateurs. Le CDJ a estimé que le photomontage qui déformait les faits et leur contexte et donnait à voir la personne montrée dans une situation qui ne reflétait pas la réalité pouvait induire le spectateur en erreur sur le sens à lui donner. Il en a conclu que les art. 1 (devoir d’honnêteté) et 3 (omission d’information) du Code de déontologie journalistique n’avaient pas été respectés. Si le CDJ a également considéré dans son avis que le photomontage était susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la réputation du plaignant identifié dans la photo (art. 24 du Code), il n’a cependant pas retenu l’intention malveillante dans le chef du média.



L’avis complet du CDJ peut être consulté ici.