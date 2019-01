Laurent de Court-Saint-Étienne : "Le service militaire leur ferait du bien !"

70 000 Belgo-Marocains devront se rendre au Maroc pendant 12 mois si le pays officialise le retour du service militaire la semaine prochaine. Un comité de refus vient d’être créé à Bruxelles. Le service militaire pour 70 000 Belgo-Marocains, c’est un problème ?

Le retour du service militaire obligatoire pour les garçons et les filles au Maroc - qui a été voulu par Mohamed VI et validé par le Conseil des ministres - fera l’objet d’un dernier vote la semaine prochaine. S’il est rétabli, ce service militaire sera obligatoire pour les 70 000 Belgo-Marocains qui vivent en Belgique et qui devront passer 12 mois au Maroc. Un comité de refus a été mis en place à Bruxelles parce que cela aurait une conséquence sur les études ou le travail des jeunes qui sont nés en Belgique et qui y ont toujours vécu. Le service militaire pour 70 000 Belgo-Marocains, c’est un problème ?

Laurent, un auditeur de Court-Saint-Étienne, a réagi à ce débat : "Je vais vous dire franchement, je connais beaucoup de jeunes mecs marocains et le service militaire, ça leur ferait du bien! J'habite dans un quartier pas très tranquille et franchement, ça leur ferait un peu de bien... Je ne suis pas un bagarreur mais les seules fois où je me suis battu, c'est avec des Marocains! Il faut savoir que ces jeunes là se disent Marocains avant d'être Belges, ils crachent sur l'État belge! Ces gens-là, enfin pas tous, j'ai pas mal de potes marocains, mais la plupart se considère Marocain et pas Belge donc si moi j'étais à l’étranger et que je m'identifiais comme Belge et qu'on m'appelait pour faire le service militaire en Belgique, j'irais!"