Laurent au sujet des camps scouts : "Mes enfants iront... Il faut faire confiance au staff!"

Les camps scouts pourront être organisés cet été, l’annonce est tombée juste avant le week-end. Ce seront des groupes de maximum 50 enfants qui devront rester sur le campement. Les stages non sportifs en extérieur sont également autorisés. Pour vous, c’est un soulagement ou une crainte ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

"S'ils sont bien briefés, je pense que ça peut marcher!" Laurent, un auditeur originaire de Woluwe-Saint-Pierre, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "J'ai deux enfants et ils participeront à leur camp scouts cet été ; je fais confiance au staff. S'ils sont bien briefés, je pense que ça peut marcher ! J'ai fait beaucoup de camps, j'ai été chef pendant très longtemps et je pense que ça peut fonctionner !" S'adapter aux mesures dans les camps scouts est tout à fait possible! Laurent poursuit et conclut : "Il faut se dire que le staff va faire attention aux normes mises en place actuellement ; l'eau, par exemple, sera distribuée autrement, via un tuyau d'arrosage. Et ils vont s'adapter aux mesures, c'est tout à fait possible. Si on réussit à renvoyer les enfants à l'école en respectant les mesures, on peut réussir l'organisation des camps scouts de la même manière."

"Ce n'est absolument pas une bonne nouvelle!" Direction Binche à présent, où Vanessa n'est pas du même avis : "Ce n'est absolument pas une bonne nouvelle ! J'ai été animatrice de camp scouts étant plus jeune et je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'hygiène... On s'est parfois retrouvé dans les bois à ne pas pouvoir se laver durant deux jours et à devoir faire nos besoins dans la nature donc comment voulez-vous organiser un camp pareil avec 50 enfants en respectant les règles d'hygiène ?! C'est impossible ! On dort tous l'un à côté de l'autre, la distanciation sociale n'est pas respectée et l'hygiène n'est pas possible dans les camps. Et je ne pense pas que les enfants sont moins à risques face au Covid-19 malgré tout ce qu'on en dit..."

