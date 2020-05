Laurence de Beloeil : "D'accord de reporter mes congés, on a eu 2 mois de vacances en confinement!"

"Je suis à 100% d'accord avec cette proposition!"

Laurence, une auditrice originaire de Beloeil, en province de Hainaut, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je suis à 100% d'accord avec cette proposition ! J'estime qu'en ayant été confinés pendant plus de deux mois, on a quand même pu en profiter et se reposer. Et puis financièrement, on doit aider notre entreprise et reprendre le boulot. Maintenant, ceux qui travaillent dans des commerces, qui n'ont jamais arrêté de travailler et qui ont pris des risques, comme le personnel soignant également, eux méritent leurs congés!"

Ceux qui n'ont pas travaillé pendant le confinement doivent reprendre le travail!

Laurence persiste et signe, il faut retourner travailler et reporter les congés : "À partir du moment où nous n'avons pas travaillé, on doit relancer l'économie et retourner au travail. Le confinement, c'était deux mois de congés! Ceux qui n'ont pas travaillé pendant cette période doivent reprendre le travail et reporter leurs congés. De toute façon, il n'y a pas d'intérêt à partir en vacances maintenant, il faut rester prudent."