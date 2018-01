La Tournée Minérale : une menace pour les cafetiers ?

Alors que les inscriptions pour la Tournée Minérale sont à la traîne en Wallonie, le secrétaire de la fédération HoReCa pour Liège estime que la Tournée Minérale c’est l’action de trop… On ne peut plus boire une bière, on ne peut plus manger du Nutella, on ne peut plus boire de Coca, c’est quoi le but ? Est-ce qu’on veut massacrer le secteur ?

Le secrétaire de la fédération HoReCa pour Liège lance un coup de gueule dans les éditions de Sudpresse ce matin. Après la suppression du tabac dans les bars, la hausse des accises sur l’alcool, les contrôles qui se multiplient, la hausse du prix de la bière, la caisse noire… Les cafetiers n’ont pas besoin d’une Tournée Minérale en plus. Selon lui, on cherche petit à petit à supprimer les cafés avec ce type d’action… Est-ce qu’on veut massacrer le secteur ?

Yves Collette, secrétaire de la fédération HoReCa pour Liège : "Ce qui m'embête c'est qu'on se focalise encore sur un seul secteur. La tendance des boissons alcoolisées, elle est vraiment nette depuis quelques années, le secteur a remarqué comme un changement de comportement, il y a d'ailleurs eu de nouvelles boissons non alcoolisées qui sont arrivées dans nos établissements. On a toujours privilégié le fait de dire aux gens de ne pas faire d'excès d'alcool ; il y a déjà une masse de publicités pour prévenir des méfaits de l'alcool. Moi ce qui m'embête, c'est qu'on fait un jour sans tabac mais 29 sans alcool. Donc on attire le regard sur le secteur en disant que c'est quelque chose de mal alors qu'une gestion modérée est suffisante. Maintenant, pourquoi ne pas faire un mois sans patisseries alors?!"

Selon Yves Collette, la solution serait de laisser chaque citoyen gérer sa consommation comme il le souhaite et de ne pas imposer de timing particulier : "C'est un choix personnel. Il ne faut pas se focaliser sur tel ou tel mois, on fait ça comme on le sent. Il y a douze mois par an, chacun prend une décision personnelle, c'est tout. Et de notre côté, c'est déjà un mois creux le mois de février, juste après les fêtes et au moment où les terrasses ne sont pas encore présentes et donc vu le timing, c'est difficile pour les cafetiers. Cela va imputer le cafetier d'une partie de sa recette car énormément de gens vont suivre le mouvement de la Tournée Minérale. On va remplacer les cafés par des fontaines à eau pendant un mois... Ce n'est pas possible ça!"

La Tournée Minérale débute ce mercredi 1er février et s'achève le mercredi 28 février. Pour cette deuxièmé édition, 75 000 personnes sont déjà inscrites. L'année dernière sur plus de 122.000 participants, environ 98.000 personnes avaient relevé le challenge.