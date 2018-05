La SWDE se conduit en cow-boy en ne prévenant pas les communes des travaux ?

La Société wallonne des eaux se conduit-elle en cow-boy comme le dénonce le bourgmestre d’Aiseau-Presles en réalisant des travaux de façon illégale et sans prévenir les communes de leur intervention ?

Le bourgmestre d’Aiseau-Presles en a ras la casquette et le dit dans les colonnes de La Nouvelle Gazette ce matin. Il dénonce une situation qui n’est pas propre à sa commune. La SWDE, Société wallonne des eaux, effectuerait des travaux sans prévenir la commune, sur des voiries fraîchement refaites, avant même la réception du chantier ce qui engendre des dégâts par la suite, et le tout dans une totale illégalité selon le bourgmestre qui a décidé de porter plainte à chaque cas qui se présentera. La Société wallonne des eaux se conduit-elle en cow-boy comme le dénonce le bourgmestre d’Aiseau-Presles en réalisant des travaux de façon illégale et sans prévenir les communes de leur intervention ?

Benoît Moulin, porte-parole de la Société wallonne des eaux : " Nous avons éditer une charte de réfection de voiries qui est pour nous une référence en matière de délais et de qualité des interventions. Elle est à la disposition de toutes les communes. Nous sommes ouverts à toutes le critiques qui mettrait en évidence le fait que nous n’avons pas agi en correspondance avec cette charge. "

Pour Benoît Moulin, il faut relativiser les problèmes dénoncés par le bourgmestre d’Aiseau-Presles : " Je suis surpris par la virulence de l’intervention. J’imagine qu’il y a des contextes particuliers qui peuvent l’expliquer. J’ai en en ma possession l’ensemble des interventions qui ont été faites. Il y en a trois qui ont posé problème en 2018. Toutes les précédentes ont fait l’objet de courriers et de concertations avec la commune. En 2018, il y a eu un chantier d’égouttage dont la SWDE n’est pas responsable. L’entreprise responsable du chantier a arraché une conduite de la SWDE et nous avons dû intervenir en urgence pour réparer. Si les interventions en urgence ou pour réparer les fuites sont considérées comme des interventions de cow-boy, malheureusement, nécessité fait loi. Pour tous les autres dossiers, je pense qu’il y a eu concertation. Nous estimons que cette prise de position est exagérée mais nous ne la balayons pas d’un revers de la main. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes ouverts aux critiques. Nous allons renouveler une rencontre avec la commune d’Aiseau-Presles pour passer en revue l’ensemble des problèmes et essayer de les résoudre de manière constructive. "

Il est impossible que des travaux soient effectués sans concertations avec la commune : " Tous les autres chantiers sont des chantiers prévus. On a mis en place des conseils d’exploitation. Ce sont des moments de rencontre, six fois par an, entre la SWDE et les communes. À ces occasions-là, nous faisons part de nos intentions en termes de chantier quand il y a des renouvellements de conduites qui ne sont pas urgentes. Nous entamons une coordination avec les communes pour voir dans quelles mesures et à quelle date c’est le plus compatible avec les interventions d’autres opérateurs (téléphonie, gaz, électricité) et les projets de voiries des communes. Je n’ai aucune trace d’un chantier prévisible pour lequel nous n’aurions pas demandé d’autorisation et que nous aurions réalisé sans autorisation. "