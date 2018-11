La porte-parole de l'AFSCA : " Je veux savoir que la soupe est préparée sans poil de chat "

Sur ordre de l’AFSCA, la soupe qui était préparée quotidiennement à domicile par une maman ne pourra plus être servie dans l’école communale de Clavier. C’est dangereux une soupe préparée chez une maman d’élève ?

Depuis la rentrée, une soupe préparée quotidiennement était servie aux élèves de l’école communale de Clavier, en province de Liège, jusqu’à un contrôle de l’AFSCA. Les élèves ne peuvent désormais plus profiter de la soupe aux légumes préparée bénévolement pas une maman dans sa cuisine car l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire impose que tout soit préparé sur place ou que la maman s’enregistre auprès de l’Agence et soit alors contrôlée à domicile. De son côté, la direction de l’école explique ne pas avoir envie de servir de la soupe en boîte et que la maman est mieux équipée que l’école pour la préparation du potage. C’est dangereux une soupe préparée chez une maman d’élève ?

Stéphanie Maquoi, porte-parole de l'AFSCA : " Il ne faut pas entrer dans le domaine de la mésinformation. Bien sûr, qu'à l'école, on peut avoir un potager pédagogique pour apprendre comment se développe une graine, comment cultiver ses propores légumes et en faire une soupe ensuite qu'on va partager en classe. On peut préparer un gâteau également pour apprendre les unités de mesure ou pour un anniversaire. Cela n'aurait pas de sens que l'AFSCA refuse ça. Cependant, il faut savoir que l'AFSCA a la position suivante : on ne peut pas préparer un repas pour une collectivité de manière systématique en dehors de toutes les normes légales. Je suis maman de trois enfants et je veux aussi qu'ils mangent de la soupe à midi à l'école. Mais je ne veux pas qu'elle soit préparée par n'importe qui dans n'importe quelles conditions. Je veux savoir qu'elle est préparée sans poil de chat, avec des légumes dont on peut suivre la traçabilité dans des conditions optimales. En soi, préparer une soupe, c'est quelque chose d'assez simple. La bénévole en question peut prendre son matériel et préparer cette soupe à l'école. C'est une propositon qui a d'ailleurs été faite à l'établissement. L'école ne peut pas venir avec l'excuse qu'il faille des moyens pour préparer une soupe. Il faut des légumes frais, un frigo, un mixer, une bonne casserole, un peu de temps devant soi pour la préparer et la servir directement aux enfants sur le temps de midi ".

Pour la porte-parole, c'est important de savoir d'où viennent les produits : " Ce que je préfère pour mes enfants, c'est qu'elle soit préparée à l'école dans un cadre qui peut être contrôlée et savoir d'où viennent les produits. C'est tout ce que je veux pour mes enfants. On ne peut pas dire que l'AFSCA refuse tout et n'importe quoi. Il y a des règles et une législation à respecter. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette législation prévoit qu'un repas pour une collectivité soit préparé dans le cadre d'une cantine scolaire qui est soumise à un plan de contrôle et pour qui il y a des normes en terme d'infrastructure. La règle, c'est la règle et il n'y a pas moyen de la contourner. En revanche, il y a des solutions comme proposer à la maman bénévole de préparer la soupe au sein de l'école ".