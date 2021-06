La peau de Blanche Neige a une réelle importance ? Selon Sonia, on ne doit pas modifier pas les classiques

Blanche Neige sera métisse dans la nouvelle version live action de Disney. Depuis que l’annonce a été faite, Rachel Zegler, l’actrice américaine de 20 ans, dont les parents sont d’origine colombienne et polonaise, doit faire face à des critiques en raison de sa couleur de peau. Elle a réagi dans le Los Angeles Times : "Oui, je suis Blanche Neige et je ne vais pas me faire blanchir la peau pour ce rôle".

Sonia, une auditrice originaire de Nivelles, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "J’ai 60 ans, mes enfants et mes petits-enfants ont toujours connu Blanche Neige blanche. Pour moi, changer la couleur de peau du personnage va changer l’histoire. Le dessin animé est un grand classique et si on l’adapte en film, on ne doit pas toucher à l’histoire. Si on veut changer la couleur de peau des personnages Disney, on invente de nouvelles histoires, mais on ne doit pas modifier pas les classiques."