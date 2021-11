La participation de la princesse Delphine à Danse avec les stars, ça vous dérange ?

Selon un magazine flamand, Delphine aurait embarrassé le roi Philippe avec sa participation à Danse avec les stars. Le magazine explique que la princesse Delphine aurait mis le roi Philippe au pied du mur en annonçant sa participation à la version néerlandophone de Danse avec les stars, quelques jours avant l’annonce dans la presse. Ce matin, Sudinfo explique qu’il n’y aurait pas de tension puisque la princesse n’a aucune mission officielle et qu’il s’agit ici d’un projet à titre privé. La participation de la princesse à Danse avec les stars, ça vous dérange ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"Quand vous rentrez dans une famille royale, vous avez un comportement « royal »"

Huguette, une auditrice de Watermael-Boitsfort, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Autant j’étais avec elle dans ses combats et pas contente du roi, mais là non : Quand vous rentrez dans une famille royale, vous avez un comportement "royal" ! C’est ça qui fait la différence entre notre roi et la population, sans être snob pour autant."

"Danse avec les stars, c’est quand même parfois un peu hot "

Depuis Strombeek, Rose-Marie nous partage son sentiment : "Je crois que si on me déclarait princesse, je pense que je ferai attention à ce que je fais. D’un côté, chacun fait ce qu’il lui plaît, mais quand on regarde Danse avec les stars, c’est quand même parfois un peu " hot ". Alors je peux comprendre que ça embête un peu le Roi."

"Elle apporte de la modernité et de la fraîcheur à la royauté"

Caroline de Namur conclut le débat : "Ça ne me dérange pas du tout et bien au contraire. Elle apporte de la modernité et de la fraîcheur à la royauté, même si elle n'a aucun devoir. Et c'est pour une très bonne œuvre. Ce n'est pas parce que c'est la fille du roi qu'elle doit être privée de toute liberté. Elle a toujours été critiquée"