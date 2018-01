La Loterie nationale vend un Win For Life à une mineure : pourquoi n'a-t-elle pas vérifié son âge ?

La Loterie nationale qui avait un magasin éphémère pendant les fêtes en plein centre de Liège a vendu un billet Win For Life à une jeune fille de 17 ans alors que la loi l’interdit. Pourquoi la Loterie nationale n’a-t-elle pas vérifié l’âge de l’acheteuse ?

C’est un libraire de Liège, qui voulait dénoncer la difficulté pour le secteur de vérifier l’âge de tous les clients, qui a envoyé une cliente mystère dans ce point de vente éphémère de la Loterie nationale. Une jeune fille de 17 ans s’est présentée et a pu y acheter un billet Win For Life alors que la loi interdit la vente des jeux aux mineurs. La jeune fille avait l’air majeure ; c’est la défense de la Loterie nationale. Pourquoi la Loterie nationale n’a-t-elle pas vérifié l’âge de l’acheteuse ?

Jean-François Mahieu, porte-parole de la Loterie nationale : "Au-delà de l'argumentation selon laquelle elle avait l'air majeure, la question n'est pas là. On a fait une erreur, il y a eu une inattention d'une personne de la Loterie, on en prend acte et c'est aussi une bonne occasion pour nous de se remettre en question. L'idée du pop up store était aussi de se confronter au rôle du libraire au quotidien, de savoir comment cela fonctionne, d'apprendre des choses, d'améliorer aussi notre contact et notre relation avec eux."

Quant à la sélection des Mystery Shoppers, d'après la Loterie nationale, les libraires y participent pleinement afin d'éviter toute attrape : " Lorsqu'on fait la sélection des étudiants qui vont effectuer les contrôles, on les fait en accord et en partenariat avec les fédérations des libraires. On choisit des étudiants âgés de 15-16 ans maximum et toute personne âgé de plus de 16 ans ou toute personne ne faisant pas l'unanimité est écartée de la sélection car l'idée n'est pas du tout de piéger les libraires. Dans la sélection des mystery shoppers, ces gens sont validés par les fédérations et ne créent aucun doute. On joue notre rôle sociétal et on protège les mineurs face au jeu."

Et les libraires répondent également présent quand il s'agit de protection car comme Jean-François Mahieu tient à le souligner : " La Loterie est très contente du travail des libraires! Dans les résultats que nous avons sur les 1600 contrôles du Mystery shopper, les libraires sont les mieux placés avec 90% de réussite ! Donc les libraires font très bien leur travail et sont au top au niveau du mystery shopping, c'est important de le souligner."

Enfin, l'avenir des Mystery Shop est incertain, il faudra attendre encore quelques mois pour savoir s'ils seront à nouveau d'actualité comme le conclut le porte-parole de la Loterie nationale : " Il est trop tôt pour en parler. L'an dernier, on en a eu un à Anvers, cette année à Anvers et à Liège. On est occupé à faire le bilan mais cet élément qui a été souligné par le libraire va faire partie de l'évaluation et on verra, par la suite, si on l'instaure à nouveau ou pas. Mais ça nous donne des éléments de réflexion pour améliorer notre travail et notre relation avec les libraires qui, je le répète, restent notre partenaire privilégié et pour lequel nous sommes très satisfaits par rapport à la protection des mineurs."