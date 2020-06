La longueur d'une jupe ne doit pas être un prétexte à la violence envers les femmes

Une jeune femme a été giflée par le patron d’un bar à cause de sa tenue. L’histoire s’est déroulée en soirée à Gand. Anna, 19 ans est de sortie en tenue estivale. Quand elle passe devant un bar, elle ramasse son déodorant tombé au sol et est la cible de remarques vulgaires sur sa tenue. Un échange démarre avec le patron du bar qui vient à gifler la jeune femme qui dénoncera ensuite les faits sur les réseaux sociaux.

"Je ne suis pas d’accord et je suis une femme..."

Henny, une auditrice de Liège nous donne son avis : "Je ne suis pas d’accord et je suis une femme. Je vais vous dire quelque chose, à Liège ou n’importe où si une femme arabe se promène avec un voile sur la tête qui couvre son visage, on l’interdit parce que, normal, on doit voir le visage. Mais elle doit s’adapter. Si moi, je me promène en bikini dans la rue ou même en short avec un petit bustier, je ne crois pas que l’on trouvera cela normal. Puis, il y a un juste milieu…Le fait même que les gens n’ont pas réagit pour la défendre, c’est que quelque part, c’était un peu juste.

Je ne dis pas qu’il fallait la gifler

Tu dois t’habiller en fonction. Chez toi, t’es tout nu, tu t’en fous mais dès que tu sors, tu dois t’adapter à l’environnement…. Si elle le cherche, elle a trouvé mais je ne dis pas qu’il fallait la gifler. Il fallait seulement la mettre à la porte parce que moi, je ne suis pas obligée de recevoir des gens qui ont un comportement ou un habit incorrect. Je peux les mettre à la porte et dire, monsieur, madame, moi, ça ne va pas, vous rentrez chez vous".