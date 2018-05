La commune de Dour s'est-elle débarrassée d'un SDF en l'emmenant à Liège sans s'inquiéter de son sort ?

La commune de Dour s’est-elle débarrassée d’un SDF, actuellement porté disparu, en le faisant emmener par deux policiers à Liège sans se préoccuper de son sort ?

L’histoire est racontée dans les colonnes de Sudpresse. À la suite de l’incendie de sa maison, André, 59 ans, se retrouve sans logement. Comme la loi l’indique, le CPAS de sa commune, Dour, le prend en charge mais ne dispose pas de logement et décide alors de l’envoyer à Liège pour qu’il soit logé par l’ASBL Oxygène. Il est alors demandé à deux policiers de le transporter de Dour à Liège. Arrivés sur place, les policiers se rendent compte que l’association ne propose pas une solution de logement mais simplement un rendez-vous et qu’une réponse concernant le dossier ne sera donnée que quelques jours plus tard. Les policiers décident alors de l’emmener au CPAS de Liège qui le place dans un abri de nuit en attendant la réponse de l’association qui, malheureusement, sera négative quelques jours plus tard. Le CPAS de Liège donne à ce moment un ticket de train à André pour qu’il retourne à Dour. C’était à la mi-avril, depuis André est porté disparu. La commune de Dour s’est-elle débarrassée d’un SDF, actuellement porté disparu, en le faisant emmener par deux policiers à Liège sans se préoccuper de son sort ?

Martine Coquelet, présidente du CPAS de Dour souhaitait faire quelques rectifications : " Premièrement, il ne s'agit pas d'un incendie, c'est la maison que Monsieur devait absolument quitter. Nous avons l'obligation de reloger la personne donc, dès que nous avons été informé de la situation, Monsieur a été pris en charge et nous avons commencé à chercher des solutions pour le reloger. Nous ne disposons pas de ce genre de centres sur la commune de Dour. Quand c'est comme ça, nous contactons les différents centres d'accueil en rayonnant, nous avons fait les centres avec lesquels nous travaillons habituellement puis les travailleurs sociaux ont consulté le site de l'ASBL Lama et c'est comme ça que nous avons trouvé le rendez-vous à Liège le mardi qui suivait le week-end de Pâques. Quand les policiers se sont présentés à Liège avec Monsieur, nous ne l'avons pas abandonné. C'est-à-dire que le centre, dans un premier temps, a dit qu'il le prenait mais qu'il y avait un délais de réflexion pour la réponse, un délais d'attente qui peut durer 3 jours. À ce moment-là le CPAS de Dour a pris les dispositions avec l'abri de nuit de Liège pour que Monsieur soit là en attendant une solution. Au départ ça partait vers une réponse positive mais finalement elle s'est avérée négative. Nous avons donc remis un billet de train à Monsieur et, depuis ce temps-là, nous sommes en attente que Monsieur revienne au CPAS de Dour où des dispositions ont été prises étant donné que nous sommes obligés de les reloger ".

Pour Martine Coquelet, le CPAS de Liège n'a pas commis de faute : " Non il n'y a pas de faute. Il avait été emmené par la police parce qu'il avait besoin d'un moyen de locomotion mais je pense qu'il y a eu un problème de communication. On ne nous a pas rappelé pour nous dire si on devait venir le rechercher. Ce n'est pas de la faute de Liège mais, si nous avions été mis au courant, nous aurions pris les dispositions nécessaires. Dès que Monsieur n'était pas sur Dour on a informé les autorités et les avis de recherches ont été lancé. Monsieur a été retrouvé il y a déjà quelques jours mais on a seulement su hier soir où il était et, en principe, il devait rentrer sur Dour aujourd'hui. Ici, nous prendrons des dispositions en attendant de lui trouver un logement ou une place dans un centre d'accueil ".