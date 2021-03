La cigarette est-elle à bannir des espaces publics extérieurs ?

Jonathan , un auditeur originaire d’ Ixelles , est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "La cigarette en extérieur pose un réel problème de santé publique. Ça fait près de 30 ans que je fume et mon plus grand rêve est d’arrêter, mais c’est impossible car à chaque fois que je sors, je sens l’odeur de la cigarette partout autour de moi. Je pense que l’interdire dans ces différents lieux m’aiderait à relativiser et à arrêter de fumer."

"Je suis consciente que je mets ma santé en danger et que si je fume à l’intérieur, je mets la vie des autres en danger. Mes enfants m’ont toujours vu fumer et pourtant ils ne fument pas. Quand on voit ce qui passe à la télévision, les enfants voient pire qu’une cigarette."

Enfin, Sarah, à La Louvière, conclut le débat : "Je suis pour et contre à la fois. Je ne pense pas que fumer devant des enfants normalise la cigarette, car mes parents ont toujours fumé et ma sœur et moi sommes non-fumeuses. Dans les parcs d’attractions, il existe des coins fumeurs. Je pense qu’il doit y avoir un certain respect de la part des fumeurs pour les non-fumeurs : une fumeuse qui passe à côté de quelqu’un qui ne fume pas va s’éloigner pour ne pas gêner. Ça me semble aussi tout à fait normal de ne pas fumer à côté des personnes qui mangent en terrasse. Mais la décision de Vandenbroucke, je la trouve un peu extrême. Je suis d’accord qu’il faut interdire la cigarette dans les aires de jeux, mais pas dans les parcs d’attractions ou sur les terrains de sport. Il n’y a pas à l’interdire non plus dans les parcs : celui que ça dérange n’a qu’à se déplacer."

