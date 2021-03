La chanteuse Yseult s'installe à Bruxelles car elle s'y sent bien : notre pays est-il une terre d’accueil exemplaire ?

Catherine, une auditrice originaire d’Anderlecht, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "La Belgique est une terre d’accueil et l’a toujours été, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Nous vivons avec des personnes d’origines diverses et nous nous entendons tous bien."

Je connais beaucoup de personnes d’origines différentes, ça ne nous empêche pas d’être de bons amis

"Je trouve que le racisme ici en Belgique se situe plutôt entre les Flamands et les Wallons. Si on parle français en Flandre, on ne nous répondra pas, par exemple. Mais le racisme avec les étrangers dépend des communes où on se trouve. Ici à Anderlecht, il n’y a aucun problème. Je pense qu’à part quelques exceptions, on ne vit pas le racisme en Belgique. Il existe bien sûr, mais ce n’est pas la norme, on ne le ressent pas."