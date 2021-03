La chanson Cho Ka Ka O d’Annie Cordy est-elle raciste ?

Cho Ka Ka O d’Annie Cordy est accusée d’être une chanson raciste. La polémique enfle depuis que le changement de nom du tunnel Léopold II à Bruxelles a été acté. La chanson contiendrait des stéréotypes sur l’Afrique et il serait pour certains problématique de donner le nom d’Annie Cordy à ce tunnel. La famille de la chanteuse a réagi en disant encore chercher la petite phrase qui a pu déranger qui que ce soit. Cho Ka Ka O, c’est une chanson raciste ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"Les paroles ne sont pas racistes"

Johan, un auditeur originaire de Molenbeek, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "La chanson en elle-même et les paroles ne sont pas racistes. Mais je n’avais jamais regardé le clip. Certes, il a été tourné à une autre époque, mais il m’a énervé : les grosses lèvres, les personnes maquillées, etc. Tout cela, ça vient des années 1970. Pour moi, cette polémique ouvre un débat plus profond : il faut comprendre que les Africains qui sont en Belgique ou les Haïtiens qui, comme moi, ont été adoptés, nous attendons une vraie reconnaissance du passé colonial de la Belgique." Il y a un vrai problème de fond "Tant qu’on ne reconnaîtra pas le passé de la Belgique dans son intégralité, on va rester bloqué sur ce genre de choses. On en a marre, il n’y a aucune volonté politique pour améliorer les choses. Au niveau scolaire, on devrait apprendre aux jeunes la véritable histoire de la Belgique et de son passé colonial. Ce manquement a pour effet que moi, ayant grandi du côté de Ciney, je n’ai vécu que du racisme, des insultes tous les jours, avec notamment avec des petits bouts de la chanson d’Annie Cordy. La chanson n’est pas raciste, c’est ce que la population en fait qui la rend raciste."

"Il faut remettre dans le contexte"

Pour Joseph d’Andrimont, en province de Liège, la chanson "Cho Ka Ka O" n’a absolument rien de raciste : "Je trouve que c’est une polémique stérile et dangereuse. Le racisme actuel est beaucoup plus dangereux qu’une chansonnette tout à fait inoffensive. Il faut remettre tout ça dans le contexte des années 1970-1980, c’est une chanson humoristique. C’est le racisme de maintenant qu’il faut combattre, le combat n’est pas dans les œuvres littéraires ou les chansons du siècle dernier qui sont à remettre dans leur contexte. Et ça, ça fait partie de l’éducation. Pour moi, cette polémique décrédibilise le message contre le racisme d’aujourd’hui. "

"Les gens voient du raciste quand l’artiste est décédée"

Le débat se termine à Wavre, avec Fabienne : "Dans les années 1970, il n’y avait pas autant de racisme car tout le monde se respectait. Si on commence à chercher du racisme partout, il va falloir enlever le chocolat noir dans les supermarchés, par exemple. De plus, j’ai rencontré Annie Cordy à l’époque et c’était vraiment quelqu’un de bien. Les gens voient du racisme quand l’artiste est décédée et ne peut plus se défendre. Je pense aussi que si on a changé le nom du tunnel Léopold II en tunnel Annie Cordy, c’est aussi car Léopold II était soi-disant raciste. Maintenant, on nous enlève notre patrimoine." Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.