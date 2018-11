La BRAFCO : " Je ne peux pas demander à mes indépendants d'abaisser leur pantalon "

Olivier Neirynck, porte-parole de la BRAFCO, la Fédération Belge des Négociants en Combustibles et Carburants : " La majorité de nos exploitants des stations services ne peuvent en aucune manière faire les mêmes prix. Ces prix, c'est vraiment un coup de pub monumentale de la part du magasin Cora non pas pour le carburant mais pour leur grande surface. Je pense que c'est un mauvais signal. Huit centimes, c'est grosso modo la marge qu'un pompiste pourrait éventuellement avoir mais, ceux que je représente, ne peuvent évidemment pas faire ce geste pour une question de rentabilité de l'outil station service qu'ils ont à charge. Ils ont des frais de personnels, des frais d'entretiens, ils ont des cotisations à payer et la majorité de mes membres ne savent pas faire ce genre de geste donc je pense qu'on se trompe de cible. Si Cora a envie de se passer de sa marge, c'est son problème... Mais, malheureusement, la majorité des stations services ne peuvent pas faire ce geste pour autant que ça soit un geste ".

Depuis le début du mouvement les gilets jaunes bloquaient l’accès à la station du Cora de Châtelineau. Il est maintenant à nouveau possible d’y faire le plein grâce au geste de Cora qui diminue sa marge et fait baisser le prix de 8 centimes au litre pour le diesel arrivant à 1,35€. C’était la condition pour que les Gilets jaunes libèrent l’accès aux pompes. Le directeur de la Fédération belge des Négociants en Combustibles et Carburant voit dans cette action de la concurrence déloyale. Et vous, attendez-vous le même geste de toutes les stations ?

" En France, le marché des stations services est diamétralement opposé "

Selon Olivier Neirynck, le système en France est totalement différent : " Le marché des stations services en France est diamétralement opposé à celui qu'on a en Belgique. La majorité des stations services sont tenues par des indépendants. Il faut savoir que les grandes surfaces que ce soit Leclerc, Auchan, Cora ou le Carrefour, elles ont toutes décidée de s'adjoindre une station service pour en faire un produit d'appel. Ce qui signifie que ce n'est pas pour vendre du carburant mais simplement pour attirer la clientèle dans le but de vendre des spaghettis et la sauce bolognaise qui va avec. Ce ne sont pas des revendeurs de carburant. C'est simplement un produit d'appel. Ici, à Châtelineau, Cora ne s'inquiète pas de vendre à perte tant que le magasin peut attirer des clients pour vendre ses spaghettis et la sauce bolognaise ".

Pour le porte-parole de la BRAFCO, ce n'est pas non plus une bonne idée que toutes les stations services appliquent la même idée : " Ce n'est pas possible financièrement. Je ne peux pas permettre à mes indépendants - je vais être fort dans mes propos - d'abaisser leur pantalon pour faire plaisir aux gilets jaunes. C'est les mettre en danger de faillite et ça, je ne me l'autoriserai jamais. C'est suicidaire. Il faut que les gilets jaunes se rendent compte du chaos qu'ils risquent de mettre en place s'ils exigent de tout le réseau des stations services en Belgique de vendre à prix coûtant. Ce n'est pas possible car nous devons faire face à des charges énormes que le Cora n'a pas ".