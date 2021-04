L’utilisation des filtres photo dès 10 ans, c’est mignon ou inquiétant ?

Dès 10 ans, la majeure partie des filles belges utilisent des filtres sur les photos pour modifier leur apparence, c’est ce qui ressort d’une enquête d’une marque de cosmétique. En moyenne, plus de 8 photos sont prises et 10 minutes sont consacrées à la retouche pour masquer des imperfections avant d’être satisfaites et qu’un cliché soit posté sur les réseaux sociaux.

Lydie, une auditrice originaire de Tournai, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je trouve ça inquiétant. J’ai 3 garçons et le plus grand, de 9 ans, ne fait pas attention à son apparence sur les photos. Mais je peux comprendre qu’actuellement les générations changent et que des filles très jeunes ne s’acceptent pas."

On vit dans une société où il y a beaucoup d’intolérance

"Ce n’est pas comme à mon époque où à 10 ans, on allait jouer dehors et on ne faisait pas attention au physique des autres. Personnellement, je rectifie mes photos si je me trouve un peu trop rouge, mais je ne retouche pas mon visage, il faut s’accepter tel qu’on est. Je modifie uniquement la lumière pour ne pas ressembler à une tomate, mais je ne change pas mon nez, par exemple. Mais je ne pense pas qu’un enfant de 10 ans soit apte à avoir ce genre de réflexion. Je pense qu’on peut commencer à avoir une réflexion sur son physique à partir de 20 ans. À l’adolescence, il faut profiter de la vie et ne pas se préoccuper de ce que les gens pensent."