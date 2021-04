Pour la directrice de l’asbl Solidarité Femmes qui gère en partie la ligne Écoutes Violences Conjugales il ne faut pas confondre la violence conjugale et le conflit conjugal ponctuel avec peut-être de la violence physique. Elle s’exprime ce matin dans les colonnes de Sudpresse par rapport aux chiffres des féminicides déjà très élevés pour 2021. En 3 mois et demi, il y en a déjà eu 11 dans notre pays.

Lætitia, à propos des violences conjugales : "On peut s’en sortir, on peut arriver à une vie meilleure" © PeopleImages – Getty Images

Lætitia, une auditrice originaire de Jodoigne, dans la province du Brabant Wallon, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : " Je considère que la violence conjugale commence au premier coup. La première fois que mon mari m’a frappé, il m’a dit "ne va pas te plaindre, ça ne sert à rien, c’est juste un coup comme ça ". Cela a été le début d’une longue série de coups et il a essayé de me tuer. Il a essayé de m’étrangler en me disant qu’il savait comment ne pas laisser des traces.

L’affaire a été jugée et la justice m’a donné raison

"C’est juste une claque", cette phrase me donne l’impression que c’est de ma faute, que je dois me taire. Je me suis tue, jusqu’à ce que je me rende compte que je ne serais plus là pour mes enfants si ça continuait. Je ne regrette pas d’avoir osé parler. Beaucoup d’associations m’ont vraiment soutenue et je tiens à dire qu’on peut s’en sortir. On peut arriver à une vie meilleure, même si on n’ose pas sur le moment et qu’on se dit qu’on est une moins que rien. On peut s’en sortir. "