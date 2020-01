L'expert du débat : "Un tampon se porte de 4 à 6h grand maximum et jamais la nuit !"

"Les médecins ne sont pas former à identifier ce syndrome..."

Selon l’expert du débat, Elise Thiebaut, Auteure du livre "Ceci est mon sang", on ne communique clairement pas assez au sujet du syndrome du choc toxique : "On sait que cela ne représente qu’une vingtaine de cas répertoriés en France, cependant, il y a probablement un grand nombre de cas qui passe en-dessous des radars… Parce qu’il y a très peu d’informations et que les médecins ne sont pas formés à identifier le syndrome du choc toxique et l’information donnée par les fabricants de tampons est insuffisante, elle est en tout petits caractères. "

Mieux vaut prévenir que guérir… Elise Thiebaut met en garde face à différents symptômes : " C’est très clair : si on a de la fièvre, des vomissements ou encore des douleurs abdominales alors qu’on a un tampon, on doit immédiatement l’enlever et se rendre chez un médecin en disant qu’on soupçonne un éventuel choc toxique ! Plus la prise en charge est rapide, plus on a de chance d’en guérir sans séquelle. Car les cas mortels sont des cas où les médecins n’ont pas identifié/diagnostiqué le syndrome du choc toxique. "

Enfin, l’auteure conclut avec des conseils à prendre en compte : " Il ne faut pas bannir le tampon mais il y a des règles d’utilisation simples : on ne dort jamais avec un tampon et en journée, on le garde sur soi de 4 à 6h grand maximum ! "

