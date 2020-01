L'expert du débat : " Tout le monde sait que c'est la fête, on peut prendre des dispositions"

Il y a quelques jours encore, un cheval est mort lorsque des feux d’artifice ont été tirés au Nouvel an. Face au stress des animaux et au danger qu’ils encourent lorsque les feux explosent dans le ciel, Jacqueline Galant a pris une décision dans sa commune de Jurbise : les feux d’artifice sont interdits toute l’année à l’exception des 21 juillet et 31 décembre ou sur dérogation demandée assez tôt pour pouvoir prévenir les propriétaires d’animaux pour qu’ils puissent prendre des dispositions.

L’expert du débat, Jacqueline Galant, bourgmestre de Jurbise : " J’aime beaucoup les feux d’artifice mais il faut prendre ses responsabilités quand on est bourgmestre. On doit entendre les doléances des citoyens et c’est vrai que les plaintes augmentent d’année en année et particulièrement cette année. Il y a eu de nombreux feux d’artifice qui ont été organisés bien avant la période de fêtes. Les propriétaires d’animaux se plaignent des conséquences négatives sur leurs animaux. Dans le cadre du bien-être animal, nous allons intégrer la disposition sur l’autorisation des feux d’artifice le 31 décembre et le 21 juillet sur la commune. Il y aura des dérogations possibles évidemment. C’est une première étape importante. Je pense qu’il faudrait aussi travailler en amont sur la vente de feux d’artifice : réglementer les personnes qui peuvent utiliser les feux d’artifice. Le 21 juillet et le 31 décembre, tout le monde sait que c’est la fête. Il y a toujours eu un feu d’artifice. Les gens peuvent prendre des dispositions. Le problème quand ils ne sont pas prévenus, les animaux sont dans le noir et entendent soudainement du bruit et les réactions sont assez négatives. "

L’avis des auditeurs…

Vous avez été nombreux à réagir à ce débat.

Henry-Claude de Villers-le-Bouillet a un refuge avec 125 chevaux valide cette décision à Jurbise parce que c’est le minimum : " Il y a des années qu’on se bat pour ça. Trois jours avant, trois jours après les fêtes, ça tape dans tous les sens. La pouliche de trois ans a eu une colique suite aux feux d’artifice. Il a fallu la conduire d’urgence à l’hôpital. Deux chiens ont démoli les portes tellement ils étaient stressés. Je ne suis pas contre et ni un empêcheur de tourner en rond mais ces jours-là, on tremble pour les animaux parce qu’ils sont stressés. Il faut penser aux animaux qui démolissent tout. Les chiens sont perturbés, ils ne savent plus où aller se cacher. On passe la nuit dans les écuries avec les animaux parce qu’on a une terreur qu’il arrive quelque chose. On va au bord des prairies les plus exposées pour calmer les animaux. "

À Ostende, François rappelle qu’il y a des solutions pour calmer les animaux mais il faut être averti assez tôt des feux d’artifice : " Un feu d’artifice doit être vendu et tiré par des professionnels. Et si possible avec autorisation. Ça fait 50 ans que j’ai des chiens. Sur tous les chiens que j’ai eus, il y en a un qui s’en foutait. Tous les autres paniquaient. "

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites".