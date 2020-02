L'expert du débat : "Notre rôle est de mettre la pression aux politiques pour qu'ils écoutent les scientifiques !"

"Écoutez les scientifiques !"

Adélaïde Charlier, coorganisatrice du mouvement " Youth for Climate ", est intervenue en tant qu'expert à ce sujet sur notre antenne : "On espère que les jeunes vont nous suivre un maximum cette année... Surtout que les marches des jeunes ont été plus efficaces que la COP25 ! L'objectif de Youth for Climate reste le même et est très clair : mettre la pression sur nos politiques, on doit pouvoir atteindre une neutralité carbone en 2025, et pour ce faire, on va rythmer nos actions jusqu'à la préparation de la COP26 à Glasgow et on va mettre la pression au niveau européen pour être sûrs que les objectifs soient suivis. Et en Belgique, nous aurons différentes actions dans un maximum d'instituts pour faire passer le message et conscientiser les citoyens."

La jeune militante précise que le rôle des jeunes n'est cependant pas de trouver des solution mais de mettre la pression aux politiques : "Nous avons écrit un rapport avec une centaine d'experts et c'est à nous, jeunes, de faire passer le message : "écoutez les scientifiques !" Et ces scientifiques ont des solutions qui ont déjà été données en mai dernier aux politiques ! Et ce que nous devons faire en tant que jeunes est de mettre la pression aux politiques pour qu'ils utilisent ces solutions ! Qui sommes-nous pour dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut changer ?! Nous n'avons pas étudier tout ça ! Mais par contre, en tant que citoyens engagés, nous devons mettre la pression pour être sûrs que le politique et que le citoyens prennent leurs responsabilités."

Quant aux actions concrètes prévues cette année, il faudra patienter pour en savoir plus d'après Adélaïde Charlier... La seule information qu'elle transmet est que les jeunes militants seront notamment présents à Anvers, dans les mois qui suivent, pour dénoncer le fait qu'une société veuille détruire toute une forêt pour y implanter une usine à gaz.

Enfin, au sujet des manifestations en semaine, Adélaïde Charlier conclut : "Depuis un an, nous marchons le jeudi et nous voyons que les choses bougent bien plus lorsqu'on perturbe le quotidien et qu'on agit en pleine semaine."

