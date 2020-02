L'expert du débat : " Même si c'est un établissement privé, ça porte atteinte à l'image de Liège "

" Je trouve très troublant, qu’à tête reposée, on puisse encore tenir un tel commentaire "

Willy Demeyer, bourgmestre de Liège est intervenu en tant qu’expert à ce sujet sur notre antenne : " Je ne trouve pas ça drôle. Je trouve très troublant, qu’après les faits, à tête reposée, on puisse encore tenir un commentaire comme celui-là. J’aurais mieux compris et ça aurait été plus simple si on avait eu des regrets clairs qui étaient exprimés mais ce n’est pas le cas. C’est un établissement qui est situé sur le parcours du marché dominical le plus important, la Batte. C’est un établissement doublement symbolique : il est symbolique de l’esprit liégeois et il est aussi très ouvert sur l’extérieur puisque de nombreux touristes étrangers s’y rendent. Même s’il s’agit d’un établissement privé, il porte atteinte à l’image de Liège et à l’esprit de Liège. On enregistre de très nombreuses réactions. "

Le bourgmestre a demandé au directeur général responsable du service juridique de la Ville une analyse des articles de presse et des documents afin d’établir les réactions possibles de la Ville : " On ne peut pas rire de tout. Nous sommes – c’est le bourgmestre qui parle – dans des périodes où il y a un peu plus de tensions entre les gens, il y a de l’incertitude et il faut vraiment être vigilant pour qu’on ne replonge pas dans certains mécanismes de l’entre-deux-guerres. Je crains aussi que de tels comportements ne soient un problème en termes d’ordre public puisque ça va forcément susciter des réactions et là, ce sont le bourgmestre de Liège et la police qui devront intervenir. "

Selon Willy Demeyer, le Centre pour l’Égalité des Chances peut se saisir de l’affaire et une information judiciaire par rapport à la nature des faits pourrait être ouverte.

