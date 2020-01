L'expert du débat : " Les consommateurs n'ont pas encore changé leur comportement même si les sacs sont plus chers "

Elle souligne aussi un problème de comportement : " C’est surtout l’usage unique qui pose problème – c’est ça qui est mis en évidence par l’étude anglaise – parce que les consommateurs n’ont pas encore changé leur comportement même s’ils les payent plus cher et que ce sont des sacs en plastique. Ce n’est pas suffisamment dissuasif et ils continuent à les considérer comme des sacs à usage unique. Quand on va vers des sacs en tissu qui coûtent plus cher, on se rend compte que les consommateurs vont adopter un comportement différent. Il faut qu’on change notre comportement de consommateur en ayant plus de sacs en tissus qu’on transporte avec nous, ça ne prend pas beaucoup de place et qu’on va vraiment utiliser de manière permanente. "

L’avis des auditeurs…

Du côté des auditeurs, les avis sont très partagés :

Pour Philippe de Kraainem, il n’y a qu’en touchant au portefeuille des gens qu’on change les habitudes : " Il faut que les sacs soient beaucoup plus chers. Ça doit être le même prix qu’une amende quand on oublie son ticket de métro : 50€. Quand vous entrez dans le métro, vous prenez votre ticket de métro. Si vous ne le prenez pas et qu’il y a un contrôle, vous payez. C’est la même chose quand vous faites vos courses. À 50€, il n’y aura personne qui oubliera son sac ! Quand on a décidé de faire les courses, on est assez grand pour penser à mettre les affaires où il faut et les prendre avec. "

Du côté de Fléron, Jean n’est pas du tout d’accord. Il est furieux à l’idée qu’on augmente le prix de ces sacs plastique : " Je fais des brocantes et les gens viennent les mains dans les poches. On a beau leur dire de prendre un sac, rares sont ceux qui le font. Donc nous achetons des sacs dans les grandes surfaces à 0,30€ ou à 0,50€. On va vendre un objet un peu lourd à 10€ donc je le mets dans un sac et c’est déjà 0,50e que je perds ! Vous imaginez si le sac est à 50€ ? ! Vous pensez que les vielles personnes vont mettre ne serait-ce que 5€ pour un sac alors qu’elles ont que 800€ de pension ? ! "

