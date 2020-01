L'expert du débat : " Le vélo est un véhicule et il n'y a pas de raison qu'on tolère l'alcool à vélo "

" Le vélo, au sens du Code de la route est considéré comme un véhicule "

L’expert du débat, Benoît Godart, porte-parole de Vias, l'Institut pour la Sécurité routière :" Ce n’est pas du tout cohérent. Lorsque vous êtes à vélo sous l’influence de l’alcool, vous pouvez tomber et vous faire très mal. Mais vous pouvez aussi causer un accident, vous pouvez renverser un piéton, vous pouvez tomber et qu’un automobiliste doive vous éviter et déclencher un accident… Vous êtes également dangereux. On ne va pas commencer à mettre des infractions différentes en fonction du véhicule parce que si on pousse le bouchon jusque-là, on pourrait dire que c’est tolérance zéro pour les camionneurs, pour les automobilistes c’est 0,5 g d’alcool dans le sang, les cyclistes 0,8 et que va-t-on faire des motards ? ! "

Le porte-parole rappelle que "le vélo, au sens du Code de la route, est considéré comme un véhicule donc si vous voulez faire le choix délibéré " safe ", vous devez prendre les transports en commun, le taxi ou aller à pied mais certainement pas prendre un vélo. Le vélo est un véhicule et il n’y a pas de raison qu’on tolère l’alcool pour ce véhicule et pas pour les autres conducteurs. Si cette proposition de loi, tolérance zéro partout, voit le jour, c’est certainement pour sauver des vies et pas pour embêter les gens. On est favorable à cette tolérance zéro à condition que ça n’affecte pas les capacités policières. "

Retrouver l’intégralité de son interview sur Auvio.