L'expert du débat : "La Belgique est prête s'il y a suspicion d'un cas de coronavirus"

"Le virus ne peut pas survivre sur des colis, dans des aliments"

Pr. Emmanuel Bottieau, chef de service à l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers, est intervenu en tant qu'expert à ce sujet sur notre antenne : "S'il y a des contacts entre la Chine et la Belgique, s'l y a des gens qui voyagent, il n'est pas impossible qu'une personne soit contaminée en Chine et revienne malade ici donc on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de risque du tout. Mais dans la mesure où on est éventuellement en contact avec des personnes d'origine chinoises mais qui n'ont pas voyagé, il n'y a pas de raison particulière d'avoir des craintes, à plus forte raison s'il n'y a aucun symptôme."

Quant aux personnes qui s'inquiètent de la circulation du virus via la nourriture ou les colis, le professeur rassure : "À ce stade-ci, la seule voie de transmission qui a été démontrée, c'est la transmission entre des animaux et des personnes. Et maintenant, la transmission interhumaine, avec probablement un contact assez proche pour être soi-même infecté. Mais le virus ne peut pas survivre sur des colis, dans des aliments, ça n'a absolument pas été démontré à ce stade."

Au niveau des symptômes, ils ressemblent à ceux de la grippe ce qui complique parfois la tâche des médecins : "La personne va présenter des symptômes de grippe : fièvre, toux, mal de gorge. Et c'est un peu le problème qu'on a à l'heure actuelle ; on va arriver dans la saison des grippes, comme chaque année, et les symptômes ont l'air d'être tout à fait similaires et c'est le problème qu'on a eu ce week-end à Saint-Pierre (Bruxelles), une personne avait une "simple" grippe et comme elle avait voyagé, on a dû être prudents et l'isoler avant d'être sûr de ce qu'elle avait."

Enfin, le professeur Bottieau conclut que la Belgique est prête à affronter ce virus : "Il y a des instructions bien précises qui ont été envoyées à tous les médecins de première ligne. On essaye notamment d'éviter, chez des patients suspects, les mouvements donc se rendre au travail ou à l'hôpital. S'ils arrivent aux urgences, ils seront isolés, pareil dans d'autres services, ils seront isolés dans des pièces spéciales avec des pressions négatives. Et actuellement, on fait le diagnostic extrêmement rapidement, tout est envoyé directement à la KULeuven et tout ça accélère le diagnostic et diminue le temps d'exposition d'une personne qui serait malade avec son entourage."

