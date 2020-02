L'expert du débat : "L'école doit réduire ses frais, il y a des coûts qu'il faut laisser tomber légalement"

"L'école est obligatoire et il est prévu dans la constitution qu'elle soit gratuite"

Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, est intervenue en tant qu'expert à ce sujet sur notre antenne : "Je pense qu'aune école ne devrait jamais avoir recours à un huissier ou à une société de recouvrement pour plusieurs raisons : l'école est obligatoire et il est prévu dans la constitution qu'elle soit gratuite. D'une part, la gratuité devrait être prévue et d'autre part, à partir du moment où on estime que les écoles deviennent des établissements commerciaux - parce que quand on fait appel à des huissiers et des sociétés de recouvrement, c'est qu'on estime que c'est un objet commercial - et bien, j'estime qu'on détourne l'école de son objectif et de ce qu'elle doit représenter dans la société."

Face aux frais trop élevés pour certains, Christine Mahy pense que "l'école a la possibilité de faire des choix pédagogiques intelligents en diminuant les frais pour ne pas surcharger les frais scolaires." Elle souligne par ailleurs que "les parents ne cherchent pas à ne pas payer l'école mais quand vos revenus ne vous le permettent pas, quand l'école coûte beaucoup trop cher et quand toutes les législations qui ont été signées nous engagent à aller vers la gratuité, il y a quelque chose de paradoxal que de considérer l'école comme un objet de commerce, ce que ça n'est pas ! En envoyant des huissiers, les familles voient les frais et la honte augmenter. Or, notre État doit garantir à tous les enfants de pouvoir fréquenter l'école - qui est obligatoire jusqu'à 18 ans - avec facilité car c'est un pilier de la société."

Enfin, la secrétaire générale du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté conclut: "L'école doit travailler à la réduction de ses frais, il y a des coûts qu'il faut laisser tomber légalement car il y a des règles à respecter.[...] Il faut trouver des solutions solidaires et plus justes pour tous les enfants."

