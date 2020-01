L'expert du débat : "L'avenue Paul Pastur à sens unique selon les heures serait une première à Charleroi"

Une avenue de Charleroi est au cœur de nombreuses discussions. Il est envisagé de la mettre à sens unique, ce qui ne plaît pas aux riverains et commerçants qui craignent des difficultés financières. Ce matin, dans la Nouvelle Gazette, on peut lire qu’un compromis serait envisagé grâce à une signalisation intelligente. Aux heures de pointe, la rue serait à sens unique et le reste du temps à double sens. Il pourrait même être envisagé d’adapter en temps réel le sens de circulation en fonction du trafic.

"Ce projet ne sera pas du tout accidentogène"

Xavier Desgain, échevin de la Mobilité de Charleroi, est intervenu en tant qu'expert à ce sujet sur notre antenne : "La proposition est sortie des réunions de concertation que nous avons organisées sur le projet où des habitants, des commerçants, des riverains ont débattu avec les auteurs de projet pour voir comment ça pouvait évoluer et pour parer à certains inconvénients de ce qui était proposé au départ. Et c'est sur base de ça que maintenant, on est sur l'idée de réserver la bande de descente de l'avenue Paul Pastur aux bus et vélos à l'heure de pointe et de permettre aux autres usagers d'utiliser la voirie en dehors de l'heure de pointe pour la circulation locale, pour se rendre dans les commerces et restaurants qui sont sur cet axe."

Si le projet est voté, il ne posera aucun souci aux automobilistes : "Ce ne sera pas accidentogène puisque aujourd'hui déjà, les voitures descendent cette avenue et qu'il sera impossible d'avoir des croisements, la voirie sera organisée pour que tout soit clair pour ceux qui circulent." Mais il faudra encore un peu de patience pour avoir le fin mot à ce sujet : "Ce projet sera dans la demande du permis d'urbanisme qui sera déposée par les auteurs du projet dans les prochaines semaines/mois. On est dans un dispositif où on introduit une demande d'urbanisme, il y a ensuite une enquête publique très large pour que l'ensemble de la population puisse aller consulter le projet, aller voir les plans à l'administration communale. Et c'est seulement une fois l'enquête terminée que la Ville rassemblera l'ensemble des avis de l'enquête publique et qu'elle donnera son avis définitif sur le projet."

Enfin, l'échevin de la Mobilité conclut fièrement : "Ce genre de projet serait une première à Charleroi tout comme le dispositif de concertation publique qui a été mis en place pour ce projet de transports en commun."

