L'expert du débat : "L'application Cyber-Help peut aider les victimes à s'exprimer"

"Cyber-Help, un projet pédagogique pour lutter contre le cyberharcèlement"

Olivier Bogaert, commissaire à la police judiciaire fédérale à la RCCU (Regional computer Crime Unit) et coauteur de l'application Cyber-Help, est intervenu en tant qu'expert à ce sujet sur notre antenne : "Le projet Cyber-Help s'appuie à la fois sur un projet pédagogique ; l'école qui adhère au projet va devoir désigner un certain nombre de personnes au sein de l'établissement qui seront les référent, que ce soit des élèves du supérieur ou des membres de l'équipe éducative. Ces personnes reçoivent alors une formation liée à Cyber-Help pour bien comprendre le contexte et ensuite, l'école reçoit un certain nombre de pistes par rapport au traitement comme par exemple des groupes de parole régulés qui consistent à mettre la victime et l'auteur en tête-à-tête pour qu'ils apprennent à se regarder et comprendre l'impact des propos tenus. Il y a également une liste de sanction qui est proposée à la direction qui pourra, en fonction des faits, prendre une décision et ça peut aller jusqu'au renvoi temporaire."

Des dizaines d'écoles intéressées par ce projet ont déjà fait appel au CREAS qui se charge de travailler avec les écoles pour endiguer le fléau du harcèlement. Ce projet, Cyber-Help, se développe également sous forme d'une application comme l'explique Olivier Bogaert : "Il y a l'application disponible sur le Play Store et l'App Store qui n'est utilisable que si l'école participe au projet. À partir de ce moment-là, les élèves peuvent la télécharger et reçoivent identifiant et mot de passe. Et grâce à l'appli, la victime pourra signaler les propos méchants, moqueurs, etc. L'application va permettre de faire des captures d'écran des contenus et stocker tout cela. Ensuite, une deuxième icône propose d'envoyer ça à l'équipe éducative qui peut alors agir et convoquer les auteurs et la victime pour discuter, réagir et intervenir. Et s'il faut que la police ou la justice agisse parce que le(s) auteur(s) continue(nt) malgré les sanctions, alors là, la famille de la victime peut se présenter à la police avec un rapport généré par l'application qui reprendra tout l'historique des faits ce qui aidera la justice à faire son travail."

Un projet qui, on l'espère, fera ses preuves... #stopauharcèlementscolaire

Mais d'après les auteurs du projet, il agit désormais comme un radar dans les cours de récré et ramène les élèves à la réflexion plutôt qu'à l'impulsivité.

