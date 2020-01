L'expert du débat : "L'action au Salon de l'auto était une performance artistique pour éveiller les consciences !"

"Il faut que la population se réveille !"

Xavier Damman, activiste du mouvement Extinction Rebellion, est intervenu sur notre antenne. Il a été arrêté par la police samedi... Pourtant, si c'était à refaire, il n'hésiterait pas : "Je le referais totalement... On n'est pas du tout là pour agresser des automobilistes, au contraire, dans le mouvement, on fait attention à ne pas s'attaquer aux individus mais bien au système. Il faut réveiller les gens, ils ne se rendent pas compte à quel point nous sommes devenus esclaves de l'industrie de l'automobile qui nous vend l'automobile comme la solution au problème de mobilité ! Et tout comme avec l'industrie du tabac, on nous cache les impacts que ça a sur notre santé et surtout sur la planète."

Par rapport aux actions en tant que telles, pour ce militant, c'était tout simplement de l'art : "En tant que population et citoyens, il faut qu'on se réveille ! On est aveuglés par tous ces messages publicitaires et on refuse de voir l'impact sur la société de cette industrie. Donc à un moment, il faut agir et utiliser l'art pour faire ouvrir les yeux ! Ce week-end,c 'était une performance artistique pour faire réaliser aux gens la gravité de la situation dans laquelle on se trouve. On ne s'en prend pas à tous ceux qui ont une voiture en Belgique mais à l'industrie elle-même. Mais il faut passer par le citoyen pour agir et changer les comportements... On ne peut pas continuer à vivre dans ce monde où chacun a sa propre voiture individuelle."

D'après la presse flamande, certains activistes ont reçu une amende de 2000€... Une somme qui n'a pas été confirmée par Xavier Damman qui évite la question mais conclut : "On a reçu des papiers qu'on doit encore analyser... On n'a rien cassé, rien abîmé, on voulait juste faire passer un message, on vit en démocratie donc c'est culotté de recevoir une amende... Mais on a 30 jours pour faire un recours."

