L'expert du débat : "Il serait préférable d'annuler l'Open d'Australie vu l'air pollué"

Les conditions sont difficiles pour les professionnels de tennis qui doivent s’affronter à l’Open d’Australie alors que les fumées dues aux incendies envahissent les courts. Hier, la journée a été marquée par des abandons, des entraînements suspendus et des joueuses à genoux pour tenter de respirer de l’air frais. Au moment où les incendies font rage dans le pays, l’organisation se veut rassurante en expliquant qu’une équipe de météorologistes analyse la situation en temps réel et qu’il n’y a donc aucune raison d’annuler la compétition, aucun grand chelem n’a d’ailleurs été rayé du calendrier depuis 1945 au moment de la seconde guerre mondiale.

"Le tournoi va être perturbé..."

D'après notre expert, Jean-Pierre Castiaux, médecin du sport : "L'impact est certainement très local et ça perturbe fortement la performance des joueurs - on l'a vu avec une des joueuses hier - mais l'impact à longue échéance n'a pas trop de gravité. Je pense que vis-à-vis de la performance des joueurs, c'est quand même un fameux handicap et ça va fortement perturber le tournoi. Maintenant, à longue échéance, sur leur santé, ce sont des joueurs qui sont là pour un certain temps et qui jouent pendant un temps limité donc ce n'est pas du tout la même chose que la population locale qui vit là-bas pendant des jours et des semaines cette situation dramatique. Donc pour les joueurs, l'impact à longue échéance n'est pas trop important mais à courte échéance, sur la performance, certainement !"

Avant d'intervenir sur notre antenne, Jean-Pierre Castiaux a contacté des équipes belges qui participent au grand chelem pour en savoir plus sur l'évoluiton de la situation sur place : "Je viens d'avoir le docteur Joris en ligne, le médecin de David Goffin et apparemment, ils vont peut-être faire du indoor pour minimiser l'impact mais il y aura l'air conditionné qui peut aussi irriter les bronches mais il faut faire avec le moindre mal donc ce serait peut-être une bonne solution."

Alors pour ou contre l'annulation de l'Open d'Australie ? Ce médecin du sport conclut : "Je préconiserais un arrêt parce que ça va trop fausser la compétition et ça va quand même donner, chez certains joueurs, des complications qui risquent de perturber leur santé localement mais aussi leur programme. Ce sont des joueurs qui ont des programmes bien chargés et s'ils ont des infections, même peu importantes, ça va perturber leur programme donc je pense qu'au niveau du professionnalisme, ce serait bien d'annuler. Maintenant, si ça se joue dans des salles indoor ça peut continuer."

