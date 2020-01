L'expert du débat : "Il semble ne pas y avoir d'autres solutions que celle de provoquer des élections anticipées !"

"La N-VA veut clairement démanteler l'État fédéral"

Maître Uyttendaele, professeur de droit constitutionnel à l'ULB, est intervenu en tant qu'expert à ce sujet : "Après une analyse faite dès le soir des élections de la cartographie électorale, j'ai constaté qu'il serait extrêmement difficile voire impossible de constituer un gouvernement classique avec une majorité solide et un programme de gouvernement cohérent. Et à ce moment-là, j'ai exprimé l’opinion qu'il était probable que tôt ou tard, il n'y ait d'autre solutions que de convoquer des élections anticipées. Quelques mois plus tard, ce constat, malheureusement, se vérifie. Et je dirais qu'il y avait trois possibilités : celle d'un gouvernement classique mais cela semble de plus en plus exclu. Ensuite, la crainte à revenir bredouille devant l'électeur avec les conséquences électorales que chacun craint mais dans cette deuxième option, on peut imaginer que certains partis s'entendent pour créer un gouvernement de transition qui prépare des élections à brefs délais et qui réfléchissent au contexte dans lequel celles-ci doivent s'inscrire. Et si cette solution est également impossible, il n'y aura d'autres solutions que celle de provoquer des élections anticipées."

Le Roi a, à nouveau, prolongé la mission d'information de Joachim Coens et Georges-Louis Bouchez. Des missions qui durent depuis des mois avec différents informateurs. Mais Bart De Wever n'a jamais été appelé à tenir ce rôle. Et selon Maître Uyttendaele, " cette piste aurait dû être explorée bien plus tôt mais aujourd'hui, on ne voit pas très bien quel type de coalition pourrait comprendre la N-VA puisque ça impliquerait l'ensemble des partis flamands et quelques partenaires francophones. Mais le MR à lui seul ne suffit pas et les socialistes francophones et flamands ont fait savoir qu'ils n'iraient pas séparément au pouvoir et le cdH semble avoir fait savoir qu'il n'irait pas au pouvoir non plus en appui du MR. Donc une analyse apparente de ce qui ressort des uns et des autres fait qu'un gouvernement avec la N-VA ne semble pas possible ! Alors pourquoi encore perdre du temps en confiant une mission à De Wever ?! [...] Il ne faut jamais oublier que la volonté de son parti est clairement de démanteler l'État fédéral, si ce n'est la Belgique en tant que telle ! Il y aurait donc quelque d'absurde de perdre du temps en se mettant une fois de plus dans la gueule du loup."

